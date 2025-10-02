¿Alexis Ayala cree que Dalilah Polanco sigue en La casa de los famosos México por lástima? Esto dijo

La noche del miércoles 1 de octubre, Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista del programa, pero su salida estuvo llena de tensión, sobre todo por la presencia de Dalilah Polanco, con quien esperó el anuncio de Galilea Montijo sobre quién continuaba en la final.

Al salir del reality, Alexis Ayala estuvo presente en la posgala no dudó en hacer comentarios hacia Dalilah, lo que encendió a los fans de la actriz en redes sociales

¿Quiénes son finalistas de “La casa de los Famosos México”?

Tras la eliminación de Alexis Ayala, los finalistas del reality quedaron definidos, aunque la tensión sigue en aumento, pues uno de ellos apagará las luces y saldrá con el maletín de 4 millones de pesos.



Abelito

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Shiky



Alexis Ayala se convierte en sexto finalista de La casa de los famosos México y asegura que Dalilah Polanco fue salvada por su accidente. / Redes sociales

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre Dalilah Polanco tras salir de La casa de los famosos México?

Al ser entrevistado en la posgala, Alexis sugirió que la permanencia de Dalilah se debió a la empatía que causó tras sufrir un accidente dentro del reality.

“Yo creo que Dalilah va a tener que salir a trabajar muchas cosas. La gente la apoyó porque la veían en una guerra muy grande allá adentro, se lastimó y todos en algún momento sentimos empatía por eso: guerrera y luchona”, dijo el actor.

Sin embargo, aseguró que Dalilah no manejó bien la frustración y cometió errores por involucrarse en asuntos que no le competían:

“No manejó bien la frustración, hacía cosas personales que no eran de ella, pero pues que arregle”.

Los usuarios en redes no dejaron pasar los comentarios de Alexis Ayala y expresaron su molestia:

“Ni ya saliendo deja de demeritar a Dalilah, TE SACO Y VOTAMOS POR ELLA PORQUE ES REAL, ES GRACIOSA, ES ÚNICA”.

“Ay bb, Dalilah tu patronaaaa”.

“Cómo no suelta a Dalilah, y dice que ya dejó el juego adentro”.

“Ay ora él también tiene sus cosas que arreglar”.

“Nadie va a hablar que ni siquiera le dio la mano durante el anuncio de hoy?? La dejaba con la mano alzada!!”.



La audiencia se mostró indignada y destacó que este tipo de comentarios reflejan la actitud que Alexis mantuvo durante toda la temporada, la cual para muchos fue “soberbia”.

¿Qué polémicas protagonizó Alexis Ayala con Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México?

La relación entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco estuvo marcada por constantes conflictos:

Desacuerdos desde el inicio: Su relación fue tensa desde la primera semana, con enfrentamientos sobre posicionamientos dentro del juego.

Su relación fue tensa desde la primera semana, con enfrentamientos sobre posicionamientos dentro del juego. Acusaciones de discriminación : Alexis aseguró que Dalilah se burló de su edad y de su historial médico, incluyendo un infarto que sufrió previamente.

: Alexis aseguró que Dalilah se burló de su edad y de su historial médico, incluyendo un infarto que sufrió previamente. Lesión de Dalilah: Polanco se lesionó el pie y Alexis comentó en el posicionamiento que, por su lesión, ella no tenía nada que aportar al juego.

Polanco se lesionó el pie y Alexis comentó en el posicionamiento que, por su lesión, ella no tenía nada que aportar al juego. Discusión por el colchón: Cuando Dalilah pidió mover su colchón para pasar, Alexis se negó de forma que los fans consideraron grosera y poco empática.

Estas diferencias mantuvieron la atención de la audiencia y generaron un sinfín de debates en redes sociales, convirtiendo su rivalidad en uno de los momentos más comentados de esta edición del reality.

