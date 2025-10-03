¿Cuánto habría ganado Mar Contreras por haber llegado a la final de La casa de los famosos México?

La tercera temporada de La casa de los famosos México está llegando a su etapa final, y una de las protagonistas indiscutibles es Mar Contreras, finalista del reality. Por esta razón, surgió la duda entre usuarios sobre ¿Cuánto ganó la actriz por su estancia en toda la competencia?

Ahora, se habría filtrado el presunto sueldo semanal de la famosa tras su reciente pase a la gran final. Y es que, Contreras no solo se perfila como una de las posibles ganadoras de esta edición, sino que también podría ser una de las que más se llevaría a casa en términos económicos. ¿Cuánto habría ganado Mar Contreras por llegar a la final en La casa de los famosos México?

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos México 2025?

La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos México estuvo cargada de emociones intensas. Vimos llorar a Abelito, a Aldo de Nigris, vimos risas y vimos sorpresas.

Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista de esta tercera temporada del programa . El momento fue tenso, pues el miércoles 1 de octubre, tanto Dalílah Polanco como Alexis fueron los que quedaron hasta el final de la dinámica para decidir quien de los dos continuaba en La casa de los famosos México.

Así, los cinco participantes que lograron conquistar al público y mantenerse hasta el próximo domingo son:



Mar Contreras

Abelito

Dalílah Polanco

Aldo de Nigris

Shiky

Votaciones de ‘La casa de los famosos México’ hoy 2 de octubre / Redes sociales

¿Cuánto supuestamente habría ganado Mar Contreras por llegar a la final de La casa de los famosos México?

Desde que ingresó a La casa de los famosos México, Mar Contreras ha permanecido en la competencia durante diez semanas, lo que representaría supuestos ingresos superiores al millón de pesos, según cifras filtradas en redes sociales. A pesar de presuntamente estar entre los sueldos más bajos del elenco la actriz habría capitalizado su estadía al máximo.

Fue una lista filtrada por la cuenta de TikTok: @todoonada880 y retomada por Publímetro, que se estima que Mar Contreras presuntamente recibiría 140 mil pesos pesos a la semana. Si hacemos cuentas, el domingo 5 de octubre se cumplen 71 días de competencia, es decir, 10 semanas de programa, lo que daría un total de 1.4 millones de pesos.

De obtener el primer lugar, sumaría a sus ganancias un premio adicional de 4 millones de pesos. Sin embargo, las cifras antes mencionadas serían meras especulaciones de redes sociales, ya que ninguna fuente oficial de ‘La casa de los famosos México’ ha confirmado que lo anterior sea certero. Por esta razón, todo lo anterior queda en puntual calidad de RUMOR.

Mar Contreras / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Mar Contreras?

Aunque hoy su nombre resuena entre los finalistas de uno de los realities más vistos de la televisión mexicana, la actriz Mar Contreras no es nueva en el mundo del entretenimiento. Nacida el 8 de febrero de 1981 bajo el nombre Maricela Contreras Leyva, se dio a conocer a los 23 años en Operación Triunfo México, donde alcanzó el séptimo lugar.

Su paso por el canto se transformó en una carrera actoral que inició en la telenovela Muchachitas como tú y continuó con papeles memorables como:



“Luli” en High school musical: El desafío (versión mexicana), además de otras producciones como,

(versión mexicana), además de otras producciones como, Teresa,

Vino el amor,

Mar de amor, Cabo y

y Por amar sin ley .

. En 2015, su trabajo fue reconocido con la Diosa de plata a “Mejor Coactuación Femenina” por la cinta ¿Qué le dijiste a Dios?

Mar Contreras / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos México se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre a las 8:30 p.m. (hora del centro de México).

Este evento pondrá fin a las 10 semanas de competencia y será transmitido en vivo por el canal Las estrellas y la plataforma ViX, donde se revelará quién será el ganador entre los seis finalistas.

Para apoyar a tu participante favorito, puedes ingresar a la sección “Vota” del sitio oficial (www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota). Además, durante la transmisión se mostrará un código QR en pantalla que te dirigirá directamente a la página de votación.

Los usuarios con suscripción a ViX Premium podrán emitir hasta 10 votos por día, mientras que quienes usen la versión gratuita solo podrán votar una vez al día.

