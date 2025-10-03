La casa de los famosos México prepara sorpresa para los finalistas: ¿Moneda de la resurrección?

La recta final de “La casa de los famosos México” está que arde y la producción tiene preparado una inesperada sorpresa para sus habitantes.

Aunque quedan pocos días para conocer al ganador de la tercera temporada, Galilea Montijo anunció que este jueves 2 de octubre los 5 finalistas vivirán un momento muy especial:¿habrá moneda de resurrección?

Galilea Montijo, conductora de La casa de los famosos México dejó claro que, sin duda, será un momento lleno de alegría para los finalistas. ¡No se lo esperan los finalistas del reality!

Mira: Aarón Mercury explota tras el sexto lugar de Alexis Ayala en La casa de los famosos México: “Qué decepción”

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Qué sorpresa reveló Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Durante la gala más reciente, en la cual Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista de La casa de los famosos México, la conductora Galilea Montijo anunció que este jueves 2 de octubre se celebrará la última fiesta del reality.

La conductora adelantó que los finalistas vivirán una noche inolvidable con un mini concierto exclusivo de Grupo Firme, una de las agrupaciones más queridas de México.

Además, los habitantes tendrán un reencuentro muy esperado: los eliminados de la temporada regresarán a la casa para convivir con ellos y ponerle más emoción a la recta final.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos México2025?

Mar Contreras aseguró su lugar en la final en La casa de los famosos México al ganar el ticket dorado, mientras que Abelito lo logró tras triunfar en la dinámica del “Gran Prix”. Por su parte, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco y Shiky lograron avanzar gracias al apoyo masivo del público, que los eligió para seguir en la contienda.



Dalílah Polanco

Abelito

Mar Contreras

Shiky

Aldo de Nigris

En tanto, Alexis Ayala salió el 1 de octubre tras convertirse en el sexto finalista, quedándose a un paso de la gran final.

Mira:Galilea Montijo anuncia cuarta temporada de La casa de los famosos México y dice ¡Ya hay habitante

confirmado!

Alexis Ayala se convierte en sexto finalista de La casa de los famosos México y asegura que Dalilah Polanco fue salvada por su accidente. / Redes sociales

¿Quiénes son los exhabitantes de La casa de los famosos México?

Según reveló Galilea Montijo, los exhabitantes de esta temporada formarán parte de la última fiesta en La casa de los famosos México para reencontrarse con los finalistas. Aunque todavía no se ha confirmado quiénes si regresarán y por cuánto tiempo permanecerán dentro de la casa, se sabe que volverán por un momento especial para saludar y desear suerte a quienes siguen en competencia

Olivia Collins

Adrián di Monte

Ninel Conde

Priscila Malverde

Mariana Botas

Facundo

Elaine Haro

Guana

Aarón Mercury

Alexis Ayala (sexto finalista)

La tercera temporada de “La casa de los famosos México” llegará a su desenlace este domingo 5 de octubre, en una gala donde se revelará no solo al gran ganador, sino también quién ocupará el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar.

Mira: ¿Alexis Ayala no quiere ver a Facundo? Actor lo revela tras eliminación de La casa de los famosos México 2025