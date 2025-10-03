¿Quién ganará ‘La casa de los famosos México 2025’? Filtran cómo irián las votaciones hoy, jueves 2 de octubre

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’ está cada vez más cerca. El público continúa votando para escoger al ganador o ganadora del reality. Aquí te contamos lo que filtraron de cómo irían supuestamente las votaciones hasta este jueves 2 de octubre.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras la eliminación de Alexis Ayala de La casa de los famosos México el pasado miércoles 1 de octubre, quedaron cinco habitantes en búsqueda de ganar el cuantioso premio final de 4 millones de pesos. Estos son las celebridades que siguen en ‘La casa de los famosos México’:

Abelito

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Shiky

¿Cómo votar por tu habitante favorito en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Las votaciones de ‘La casa de los famosos México 2025’ se abren durante las pregalas, galas y postgalas del programa. Normalmente, se cuenta con un voto al día. Sin embargo, aquellos usuarios con VIX Premium pueden hacerlo hasta 10 veces. Para votar, simplemente hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de ‘La casa de los famosos México’ Seleccionar la opción ‘Votar’ En caso de tener VIX Premium, poner los datos de tu cuenta. Escoge a tu habitante o habitantes favoritos y pon la opción ‘votar’.

¿Cómo dicen que van las votaciones de ‘La casa de los famosos México’ hoy jueves 2 de octubre?

De acuerdo con las encuestas realizadas por las páginas especializadas en ‘La casa de los famosos México’, tal como la de Gerardo Escareño, ‘Vaya, vaya’, el habitante con mayor apoyo hasta el momento presuntamente sería Aldo de Nigris, con un 45%. En tanto que aquel con menor voto sería presuntamente Shiky, con el 4%.

Si la tendencia continúa de esta forma, los lugares estarían de la siguiente manera:

Quinto lugar : Shiky

: Shiky Cuarto lugar: Mar Contreras

Mar Contreras Tercer lugar: Abelito

Abelito Segundo lugar: Dalilah Polanco

Dalilah Polanco Primer lugar: Aldo de Nigris

Cabe destacar que estas encuestas no son oficiales y solo se dará a conocer al gran ganador del reality hasta la gran final. Por esta razón, esta información queda estrictamente como opinión del público de redes sociales, así como de un rumor.

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El próximo domingo 5 de octubre se realizará la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’. Iniciará a las 8:30 pm y se podrá ver por el canal de ‘Las estrellas’, así como por la plataforma de VIX.

Muchos siguen con la duda sobre si habrá una siguiente temporada, ya que ha habido muchos escándalos de supuestos fraudes, que se reforzaron tras la salida de Aarón Mercury. No obstante, tanto Wendy Guevara como la propia Galilea Montijo ya confirmaron que sí habrá otra edición, probablemente, en 2026.

Montijo hasta dio a conocer que ya tenían a un habitante confirmado, aunque no reveló quién era, lo que ha creado todo tipo de teorías.

