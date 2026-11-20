A poco más de un mes de que estallara la polémica, Naim Darrechi confirmó que ya fue notificado de una demanda en su contra. El influencer español lo reveló durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, donde sus seguidoras le preguntaron cuándo regresaría a México.

Naim Darrechi envuelto en polémica con Abelito y su madre / Redes sociales

¿Por qué la madre de Abelito decidió demandar a Naim Darrechi hace unas semanas?

A finales de septiembre, la fiesta de cumpleaños de Abelito fue el epicentro de una polémica relacionada con Naim Darrechi y otros influencers; entre ellos Agustín Fernández y ‘Suavecito’.

Dos de ellos fueron vistos bailando (de una manera provocadora) con la señora Cristina Romero, madre de Abelito. Lo ocurrido provocó molestia evidente entre varios de los asistentes al evento.

Abelito expresó su enojo en un video publicado en Instagram, donde subrayó que siempre ha habido respeto entre su mamá y sus amigos, algo que, según dijo, no tuvieron los exparticipantes de La mansión VIP. Poco después, su madre dio a conocer que emprendería acciones legales por tocamientos indebidos.

Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. Comunicado equipo de Abelito

Naim sí llegó a disculparse y a mostrar su arrepentimiento, pero eso no bastó para que las críticas ss volcaran contra él en redes sociales.

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Demanda de la madre de Abelito a Naim Darrechi / Redes sociales

Naim Darrechi confirma demanda en su contra y comparte fuerte mensaje

Durante un en vivo en sus redes sociales, las seguidoras de Naim Darrechi le preguntaron cuándo volvería a México. El influencer español cambió su actitud a una más seria y explicó cuál es su situación actual en el país.

Según explicó el propio influencer, ya recibió la notificación de que existe una demanda en su contra:

Tengo que hacer unas cositas antes de pisar México, una diligencia, está la cosa un poco candente, está la cosa candente, si nos llegó una pequeña demanda que hay que solucionar, fueron a avisar a la casa. Naim Darrechi

El creador de contenido agregó que busca resolver pronto el tema para evitar que la situación escale todavía más:

Tenemos que gestionar todo eso por que no queremos tener problemas en México, entonces, tenemos que darle seguimiento a todo eso para que todo se arregle, si hay que ir pues vamos, pero bueno, todo bien. Naim Darrechi

En comentarios, internautas esperan que se haga valer el peso de la ley, ya que no es la primera vez que el creador de contenido protagoniza polémica.

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¿A qué se dedica actualmente Naim Darrechi?

Naim Darrechi se posicionó como uno de los creadores de contenido más conocidos de TikTok, donde su fama despegó por sus videos de entretenimiento, las tendencias virales y los contenidos sobre su vida personal.

Más allá de esa red social, el influencer también consiguió formar una numerosa comunidad de seguidores en otras plataformas, como Instagram y YouTube.

El asunto en el cumpleaños de Abelito no terminó ahí, ya que Aarón Mercury y Naim se fueron a los golpes, y los videos circularon en redes sociales.

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