DETIENEN a Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid tras escándalo con Abelito, ¿va a la cárcel? Esto se sabe

Después de la polémica de Naim Darrechi con la mamá de Abelito, el influencer español vuelve a estar bajo la lupa tras reportarse que habría sido detenido nuevamente.

La noticia fue difundida en redes sociales por uno de sus amigos, quien aseguró que recibió información al respecto.

De confirmarse, el influencer se estaría enfrentando a una nueva detención por parte de las autoridades.

¿Qué es lo que se sabe de esto? Te contamos.

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Naim Darrechi / Redes sociales

¿Cómo fue la detención de Naim Darrechi en Madrid?

Fue a través de una historia de Instagram que Derek Trejo informó que Naim Darrechi habría sido detenido en el aeropuerto de Madrid.

Derek había estado compartiendo historias sobre su travesía, en la que Filipinas sería su destino y Madrid una de las escalas. Durante las publicaciones, comentó que estaba esperando a Naim y que el influencer ya estaba tardando demasiado en llegar.

Poco después, Trejo informó que Naim se encontraba detenido y expresó su preocupación. También señaló que intentaría comunicarse con la familia de Naim para averiguar qué estaba pasando y expresó su deseo de que todo estuviera bien.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me está diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y por fa, que todo esté bien.” Derek Trejo

De acuerdo con la información difundida por el propio Derek, la noticia surgió a partir de un mensaje que habría recibido de Naim. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades españolas no han confirmado oficialmente la detención ni han informado los motivos.

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¿Cuáles son las denuncias y los problemas legales que enfrenta Naim Darrechi?

Naim Darrechi se ha visto involucrado en distintas polémicas legales tanto en México como en España. El más reciente con la mamá de Abelito, quien lo acusó por tocamientos y roces sin su consentimiento.

En España, el influencer también enfrenta procesos legales. En 2021, enfrentó una denuncia impulsada por el Ministerio de Igualdad de España, después de que reconociera en una entrevista que engañaba a mujeres con las que mantenía relaciones sexuales al decirles que era estéril para no utilizar preservativo.

Asimismo, tiene antecedentes judiciales por un altercado con policías, por el que habría sido condenado a seis meses de prisión. También se reportó una orden de captura relacionada con un procedimiento judicial al que no se presentó.

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Naim Darrechi / Redes sociales

¿Naim Darrechi podría ir a la cárcel tras su presunta detención en España?

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme si la detención de Naim Darrechi está relacionada con alguno de los procesos legales que enfrenta o si responde a una orden judicial vigente. Tampoco se ha informado sobre una posible solicitud de extradición o una resolución que defina un ingreso a prisión.

Existe la duda de si esta detención estaría relacionado con la denuncia presentada por la mamá de Abelito. No obstante, se trata de un procedimiento distinto y hasta ahora, no hay información oficial que vincule ambos casos.

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