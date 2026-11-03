¿Perro de Alberto Estrella envenenado en parque? Tras muerte de mascotas, actor lanza mensaje: “Dar una lección”

Las alarmas se encendieron entre vecinos de la colonia Condesa luego de que se reportara la muerte de varios perritos. Según se informó, los caninos consumieron carne envenenada. Frente a esto, fue el actor Alberto Estrella el que explotó ante lo ocurrido, lanzando un fuerte mensaje. ¿Qué dijo el intérprete?

Alberto Estrella molesto con envenenamiento de perros / Redes sociales

¿Cómo fueron envenenados perritos en el Parque España?

El 27 de octubre, al menos tres perros murieron luego de una visita al Parque España, en la colonia Condesa. Se mencionó que los animales comieron trozos de carne y pan que alguien había dejado con pastillas azules ocultas.

Los vecinos hicieron pública la alerta y la Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación. Más tarde, las autoridades elevaron la cifra a cuatro perros muertos por presunto envenenamiento en los alrededores del parque.

Pastillas envenenadas en el Parque España / Redes sociales

Los estudios revelaron que la comida contenían metomilo, un insecticida altamente tóxico, presente en 14 trozos de carne localizados en la zona.

El 30 de octubre, elementos de la SSC arrestaron a un hombre al que se atribuye haber colocado dichos alimentos. Algunos medios apuntaron que el motivo habría sido una supuesta venganza. Pocos días después, un juez vinculó a proceso a Salvador “N”, quien seguirá en prisión preventiva mientras avanza el caso.

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El actor Alberto Estrella molesto tras envenenamiento de perros

Luego de la polémica acontecida, el actor Alberto Estrella habló para el programa De primera mano, espacio que utilizó para mandar un fuerte mensaje a este tipo de situaciones.

El intérprete comentó que su escuela de actuación se encuentra cercana a esa zona, compartiendo su reprobación a la triste escena que dejó a varios perritos fallecidos:

Fue aquí precisamente en el Parque España y creo sí es importante dar una lección con esto. Alberto Estrella

Alberto no sufrió de manera directa este caso, pero hizo hincapié en que el perro es “gran amigo del hombre”, incluso, relatando que hay una obra a la que acudió como “padrino”, y que retoma el “amor a los animales":

Estoy muy contento, porque es una obra en odnde la gente sale muy emocionada. Todos los que queremos a los animales nos identificamos de alguna manera. Los animales muchas veces nos salvan también. Alberto Estrella

Por ahora, las investigaciones siguen su curso, pero Alberto Estrella es una de las figuras que alzaron la voz y criticaron duramente lo acontecido. ¿Tú qué piensas?

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¿Cuántos años podría estar en la cárcel el “mataperritos” del Parque España?

La Fiscalía capitalina explicó que matar de manera intencional a un animal se castiga con una pena de dos a seis años de cárcel. Esa condena puede agravarse si el método le causa un sufrimiento severo antes de morir.

Según el Código Penal local, cuando se alarga la agonía del animal, la sanción puede crecer hasta en dos terceras partes, por lo que la pena podría llegar a los 10 años de prisión .

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