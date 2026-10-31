⁠"Vecinos” de luto: Integrante del programa informa dolorosa muerte y Lalo España reacciona; “lo siento mucho”

Vecinos es uno de los programas de comedia preferidos por el público mexicano. Ahora, lejos de lo bonito, uno de sus integrantes más importantes informa una devastadora muerte en sus redes sociales, llenando de tristeza a sus seguidores y televidentes. Te contamos los detalles.

Integrante de Vecinos informa repentina muerte / IG: ViX

¿Qué integrante de Vecinos informó una repentina muerte?

Hace unas horas comenzó a trascender que el querido productor de Vecinos, Elías Solorio, sufrió la muerte de ser querido, misma que se dio a conocer en redes sociales con un devastador mensaje.

Solorio publicó un triste mensaje de despedida a su perrito Willy, quien murió a solo unos días del día de muertos:

Mi Willy, mi chiquillo hermoso. No es casualidad que llegaras así, de improviso a repararnos el alma. En ese caos que éramos nos diste paz. Desde el primer momento te presentaste como un corazón enorme en un cuerpo chiquito. Elías Solorio

Más allá de lo triste, Solorio también recordó los momentos bonitos que vivió a su lado, asegurando que, tras su muerte, podrá volver a reencontrarse con otros compañeros perrunos que perdió con el paso del tiempo

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El productor Elías Solorio anuncia muerte de su perrito / El Sol de México

¿De qué murió la mascota del productor de Vecinos, Elías Solorio?

En la despedida dedicada del productor, Elías Solorio, no se mencionaron las causas que llevaron a su pequeño Chihuahua a su fallecimiento. Eso no evitó que el también director compartiera una emotiva dedicatoria:

Mi Willy, mi Willyberto hermoso, te amo, te amamos. Buen viaje pequeño, buen viaje. Elías Solorio

Compañeros del ámbito compartieron más mensajes de apoyo y respaldo a Solorio, deseando que pronto pueda encontrar resignación:



Consuelo Duval: “ Ay, Elías. Cuánto lo siento! Te abrazo fuerte ”,

”, Mariazel: “ Abrazo Elías, lo siento mucho! ” y,

” y, Lalo España: “ Mi querido Elías, lo siento mucho. Te mando un abrazo cariñoso. Buen camino para Willy ”.

Al igual que los mensajes de estos famosos, cientos de seguidores del productor reaccionaron también a la despedida de Solorio.

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¿Quién es Elías Solorio?

Elías Solorio es uno de los productores de comedia más reconocidos de Televisa, pero además de ser vinculado directamente como una de las mentes maestras detrás de Vecinos, su trayectoria incluye proyectos como:



Amada enemiga,

Mi querida herencia y,

y, ¿Es neta, Eva?

Recientemente, en 2025, estuvo al frente del ‘spin-off’ de Vecinos, llamado Riquísimos... por cierto, el cual, cuenta la historia de los López Pérez, una de las familias más reconocidas de la comedia creada por Eugenio Derbez.

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