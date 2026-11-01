Murió hijo de Zudikey Rodríguez y participante de Exatlón México dedica mensaje con canción del ‘Komander’

La reciente muerte del hijo del ‘Komander’ ha tocado fibras sensibles en seguidores y figuras que han pasado por una situación similar. Este es el caso de Zudikey Rodríguez, la participante de Exatlón México, quien perdió a su hijo de manera trágica hace algunos años. Te contamos los detalles.

‘El Komander’ anunció el fallecimiento de su hijo / Redes sociales

¿Cuándo y cómo murió el hijo de Zudikey Rodríguez?

Zudikey Rodríguez, a quien muchos recuerdan por su paso en Exatlón México, sufrió la trágica muerte de su hijo, quien falleciera de manera trágica hace más de 15 años.

En una entrevista para TV Azteca, Zudikey relató el difícil y devastador momento que vivió cuando se enteró que su hijo había tenido un accidente, el cual, ocurrió mientras se encontraba en un campo.

El accidente ocurrió cuando ella tenía solo 22 y representaba a México en una Olimpiada Nacional. En ese momento, el pequeño estaba en una jornada de campo con su abuelo.

Según lo que la atleta ha contado en diversas entrevistas, el niño cayó de un tractor en movimiento y la llanta del vehículo le causó la muerte al instante:

Me da la noticia mi tío, que mi hijo había fallecido. Sí fue una noticia tan espantosa, inmediatamente mi tío estuvo ahí y me puso in tranquilizante. (...) Me revolcaba de dolor. Zudikey Rodríguez

Fue así que Zudikey vivió una de las tragedias más grandes de su vida. En estas fechas, la atleta acostumbra recordarlo en sus redes sociales.

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Zudikey Rodríguez sufrió la muerte de su hijo hace más de 15 años / TV Azteca

Zudikey Rodríguez recuerda a su hijo fallecido con emotiva publicación

En pleno 31 de octubre, Zudikey Rodríguez publicó un emotivo mensaje en redes sociales, recordando a su hijo fallecido, quien muriera de manera repentina en un fuerte incidente:

Algún día ese amor tan grande, tan infinito volverá a sentirse tan cerca (su hijo) el primer y gran amor de Zudikey. Zudikey Rodríguez

La publicación tenía un detalle que pocos notaron, pues Rodríguez añadió una storie en su cuenta oficial de Instagram, publicando una foto con su pequeño y con la canción Descansa mi amor, interpretada por ‘el Komander’.

Esto, para muchos, fue una muestra de apoyo y solidaridad con el cantante de regional mexicano.

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¿De qué murió el hijo de ‘el Komander’?

Hasta el momento, no se saben las causas del fallecimiento del hijo de ‘el Komander’, se desconoce si se trató de un accidente o un problema de salud por parte del pequeño.

Miles de seguidores y varios amigos del mundo de la música comenzaron a hacerle llegar el pésame, en uno de los momentos más complicados que el intérprete mexicano probablemente haya vivido.

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