Así luce la tumba de Jenni Rivera en pleno día de muertos y a casi 15 años de su muerte: ¿Abandonada? VIDEO

Cada 1 y 2 de noviembre, México vive una de las tradiciones más importantes del calendario; el día de muertos. Ante esto, muchos recuerdan a los artistas que, en algún momento, fallecieron. Este es el caso de Jenni Rivera, importante figura del regional mexicano que murió hace casi 15 años. ¿Cómo está actualmente su tumba?

Jenni Rivera murió hace casi 15 años / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió Jenni Rivera?

La madrugada del 9 de diciembre de 2012, la cantante Jenni Rivera murió a los 43 años cuando el avión en el que viajaba se desplomó en una zona montañosa de Nuevo León, en el norte de México.

La intérprete había ofrecido un concierto la noche anterior en Monterrey. Poco después de las 3:00 de la madrugada, abordó un jet privado Learjet con destino a Toluca, Estado de México. Minutos después del despegue, la aeronave desapareció del radar. Los restos fueron localizados horas más tarde en la sierra, cerca del municipio de Iturbide, en Nuevo León.

En el accidente murieron las siete personas a bordo: la cantante, su publicista, su abogado, su maquillista, su estilista y los dos pilotos.

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Avión de Jenni Rivera se desplomó en Nuevo León

Hija de Jenni Rivera muestra la tumba de la cantante

Casi 15 años han pasado desde la muerte de Jenni Rivera y, fue Chiquis Rivera (hija de la cantante), la que difundió en Instagram un video con la decoración que preparó para la tumba de su madre, en esta edición del Día de Muertos.

El video, acompañado por la canción “Mariposa de barrio”, muestra la lápida que luce una gran fotografía. La imagen está enmarcada por un arco de flores de cempasúchil, coronado con una cruz en la parte superior.

La foto estaba acompañada con el siguiente mensaje:

La ofrenda que le mandé hacer a mi mamá, con todo mi amor. Los invito con mucho cariño a que vayan a visitarla en All Souls Cemetery, en Long Beach. Gracias por el amor que siempre le brindan y por mantener viva su memoria. Chiquis Rivera

Maribel Guardia fue una de las famosas que reaccionó a la imagen, compartiendo emojis que mostraron su aprobación por la decoración.

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¿La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, está embarazada?

Los rumores sobre un posible embarazo de Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, comenzaron cuando ella publicó varias fotografías junto a su esposo, Emilio Sánchez, y sus dos mascotas. Un detalle llamó la atención de los usuarios: al fondo de las imágenes aparecían globos azules.

Sin más contexto, el adorno hizo pensar que la cantante estaba anunciando que esperaba un niño. Sin embargo, al leer con atención el texto de la publicación, quedaba claro que se trataba de otra celebración: Chiquis estaba felicitando a su perrito, King Pancho Sánchez:

Antes de que termine el día, quiero desearle lo mejor a mi guapo hijo, ‘King Pancho Sánchez’. ¡Feliz sexto cumpleaños! Siempre estaré agradecida por la alegría y la sanación que has traído a mi vida. Te amo, hijo mío. Que Dios bendiga tu vida y te mantenga con nosotros por muchos años más. Chiquis Rivera

Como era de esperarse, algunos seguidores de Chiquis comentaron en la publicación que habían caído en el malentendido.

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