Hija de Jenni Rivera sorprende con impactante parecido a la cantante: “Idéntica” VIDEO

Luego que los hijos de Jenni Rivera visitaron el lugar donde se estrelló el avión de la cantante, se ha sabido que todos han encaminado sus vidas, tal y como lo ha hecho Jenicka López, quien actualmente es influencer, conductora y también modelo.

Y precisamente ha sido ella la que ha llamado la atención de los internautas en los últimos días, pues en sus más recientes publicaciones hay un detalle que todos han notado: ¡cada vez se parece más a Jenni Rivera!

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Jenicka López hija de Jenni Rivera / IG: jenicka_lopez

¿Quién es Jenicka López, la hija de Jenni Rivera?

Jenicka es la hija de Jenni Rivera y Juan López. Nació el 3 de octubre de 1997 por lo que actualmente tiene 28 años de edad.

A pesar de haber crecido en una familia en la que la música marcaba el ritmo, Jenicka decidió alejarse de ese camino e iniciar su propia historia como influencer, posteando principalmente contenido de belleza y bienestar.

Es precisamente por su trabajo que ha se ha hecho cada vez más evidente el innegable parecido con su madre, mismo que ya han notado sus seguidores, y que no han podido dejar de mencionar en cada uno de los videos que sube:

“El hecho de que te pareces taaaaaaanto a tu mamá”

“Siempre dije que tú te parecías mucho a tu mami Jenni Rivera. Eres muy bonita”

“Omyyyy hasta las manos igual que tu mom (mamá)”

“Eres idéntica a tu mami”

Hasta el momento Jenicka no ha mencionado nada acerca de las similitudes con su madre. Sin embargo, se nota que está orgullosa de alguna manera de continuar con ese legado, pues en su contenido utiliza canciones de Jenni Rivera.

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Jenni Rivera / Foto: FB/Jenni Rivera

¿Quiénes son los hijos de Jenni Rivera?

A lo largo de su vida, Jenni Rivera tuvo un total de 5 hijos, los primeros tres de su primer matrimonio con José Trinidad Marín y dos más producto de su matrimonio con Juan Manuel López.

Janney, Jaqueline y Michael nacieron entre 1985 y 1991, mientras que Jenicka y Juan Ángel nacieron entre los años 1991 y 2001, once años antes del fallecimiento de ‘La diva de la banda’.

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A más de una década de su muerte, la figura de Jenni Rivera sigue generando misterio y emoción. / Foto: FB/Jenni Rivera

¿De qué murió Jenni Rivera? Una estrella que se apagó muy pronto

Desafortunadamente, el deceso de Jenni Rivera no se debió a una enfermedad, sino a un trágico accidente aéreo ocurrido el 9 de diciembre de 2012.

Luego de su concierto en Monterrey, Nuevo León, Rivera se dirigía a Toluca; sin embargo, el viaje terminó demasiado pronto pues después de despegar, la aeronave se desplomó en medio de la nada, provocando la inminente muerte de Jenni Rivera y los seis ocupantes que también iban a bordo.

A pesar de que han pasado más de 10 años de esta tragedia, incluso revelándose detalles concretos de lo que pasó el día que murió Jenni Rivera, siempre es un buen momento para recordar la trayectoria de la intérprete, y que mejor que a través de los ojos de su hija Jenicka.