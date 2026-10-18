¿Chiquis Rivera embarazada? ¡Fotos levantan sospechas!

Desde 2024 Chiquis Rivera le dio el ’sí’ al amor de su vida, el fotógrafo Emilio Sánchez en una ceremonia íntima, sin embargo, la pareja hasta el momento no ha procreado hijos juntos, por lo que la reciente publicación de la cantante despertó sospechas entre sus seguidores, ¿la familia Rivera está creciendo? Aquí te lo contamos.

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Chiquis posando seria a la cámara / Instagram: @chiquisriveraonline

¿Chiquis Rivera anunció su embarazo en redes sociales?

A través de sus redes sociales, la hija de Jenni Rivera compartió algunas instantáneas en las que se ven ellas su esposo Emilio Sánchez y sus dos perritos, sin embargo, hay un detalle que despertó la curiosidad de los internaras: unos globos azules de fondo.

Sin ningún contexto podría parecer que Rivera está anunciando la llegada de un varón a su matrimonio, sin embargo, al leer cuidadosamente la publicación se desvela la realidad, pues la intérprete estaba felicitando a su perrito, King Pancho Sánchez, quien se encontraba cumpliendo seis años de vida:

“Antes de que termine el día, quiero desearle lo mejor a mi guapo hijo, ‘King Pancho Sánchez’. ¡Feliz sexto cumpleaños! Siempre estaré agradecida por la alegría y la sanación que has traído a mi vida. Te amo, hijo mío. Que Dios bendiga tu vida y te mantenga con nosotros por muchos años más”. Chiquis Rivera

Como era de esperarse, los fanáticos más despistados de Chiquis le comentaron acerca de la confusión, revelando que en efecto parecía que estaba anunciado que se encontraba en ‘la dulce espera’:



“No manches chiquis pensé que era revelación”

“No es justo, mis ojos casi vieron disparar a un embarazo”

“Ningún bebé es un cumpleaños”

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¿Por qué Chiquis Rivera no tiene hijos con Emilio Sánchez?

Aunque en reiteradas ocasiones la cantante ha manifestado su deseo de ser madre, desafortunadamente ella y su esposo han tenido que pasar por el duro proceso de haber perdido un bebé.

En agosto de 2024 Chiquis Rivera tomó sus redes sociales para anunciar públicamente el doloroso proceso que estaba pasando, asegurando que mantenía la esperanza de ser madre en el futuro:

“Hubo un momento en que sí me preocupé un poco, y fue cuando tuve el aborto espontáneo. Era un secreto, nadie de mi equipo lo sabía… y fue cuando me preocupé un poco, dije: ‘Oh my God, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué está pasando esto ahora?… y pues ni modo, dije ‘lo tengo que afrontar.’” Chiquis Rivera

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Chiquis Rivera / Instagram: @chiquis

¿Quién es Chiquis Rivera?

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, es una cantante, compositora y personalidad de televisión, hija de una de las intérpretes más icónicas de habla hispana: Jenni Rivera.

Tristemente, antes del fatal deceso de la cantante, madre e hija se encontraban distanciadas pues supuestamente Chiquis se había involucrado románticamente con el entonces esposo de Jenni, Esteban Loaiza.

Por supuesto, la joven ha negado rotundamente haber traicionado a su propia madre, cerrando un duro capitulo en su vida. Hoy en día Chiquis Rivera ha asegurado en diversas ocasiones que ha sentido la presencia de la legendaria ‘Diva de la banda’.