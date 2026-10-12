Exprometida de Lupillo Rivera habría confirmado infidelidad del cantante con ¿Cristina Porta?: “Pega cuernos”

Hace algunos meses, Lupillo Rivera y Taína Pimentel anunciaron su ruptura. La noticia fue muy sorpresiva, ya que se habían comprometido y todo parecía estar bien entre ellos. Al principio, dejaron ver que todo había sido por diferencias irreconciliables. No obstante, las recientes declaraciones de ella podrían dar un giro de 180 grados a la narrativa. Te contamos qué está pasando.

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Taína Pimentel y Lupillo Rivera terminaron en agosto de 2026 / Redes sociales

¿Cómo anunciaron su separación Lupillo Rivera y Taína Pimentel?

Fue a finales de agosto que Lupillo Rivera y Taína Pimentel anunciaron el fin definitivo de su compromiso tras 8 meses. En el comunicado que ella lanzó, se sugirió que la separación se dio en buenos términos.

“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones. Me quedo con los momentos vividos (...) Con todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”, indicó.

Ante la falta de detalles, se empezó a especular que él le habría sido infiel. Esto, principalmente porque poco después de la ruptura él confesó estar saliendo con una persona que, según mencionó, lo hace muy feliz.

En su momento, él negó haber engañado a su exprometida. En tanto que esta última simplemente se limitó a decir que ya no quería más polémica en su vida.

Por otra parte, una fuente anónima contó a TVNotas que, presuntamente, Lupillo decidió terminar la relación con Pimentel debido a que sospechaba de una posible brujería.

“Seguía comprometido con ella, pero las cosas iban mal entre ellos. A su ex la dejó por bruja. Lupillo sospechaba que Taina hacía brujería, lo cual no nos consta, pero él lo creía, por ciertas cosas que supuso, y mejor decidió terminar. Lo que sí supimos es que para Taina fue muy doloroso el truene, porque ya estaban comprometidos y tenían planes para tener un hijo. Ella estaba muy entregada en la relación”. Fuente a TVNotas

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El 22 de agosto, Taina anunció el fin de la relación, y el 10 de septiembre subió otro comunicado aclarando su ruptura, lo que desató los rumores sobre una infidelidad por parte de él / Archivo TVNotas

Taína Pimentel arremete contra Lupillo Rivera y lo habría acusado de infidelidad

Como se sabe, Lupillo Rivera está participando en la nueva temporada de Top Chef VIP. Recientemente, Cristina Porta, quien ya estuvo en una edición anterior del show, fue invitada al programa y tuvo una conversación con el cantante.

Durante la plática, el llamado ‘el Toro del Corrido’ habló de su nueva relación y reiteró que jamás le fue infiel a Pimentel. Sin querer ahondar en detalles, el artista señaló que se habían separado por un “problema”.

Cuando Porta le preguntó si no le parecía cruel que Taina se hubiera enterado de su nuevo romance mediante redes sociales, Lupillo respondió que no, pues ya llevaban un tiempo separados.

El fragmento de la interacción fue compartido mediante las redes sociales del reality. Entre los comentarios del post, se destacó justamente el que hizo Pimentel, quien habría acusado a su ex de “pegarle los cuernos”. También adelantó que próximamente dará una entrevista exclusiva para un programa de Telemundo, en la cual dará su versión de la historia.

Taína Pimentel “Pega cuernos, traiciona y el ofendido es él @cristiporta love you… ¡En unos días nos vemos en Telemundo! Y veremos el mundo arder”.

La joven no quiso hablar más del tema. En tanto que varios internautas interpretaron esta declaración como una prueba de que, presuntamente, Lupillo sí la engañó.

¿Quién es la nueva novia de Lupillo Rivera?

Hasta el momento, la identidad de la nueva novia de Lupillo Rivera es desconocida. Si bien se llegó a decir que era una chica trans, esta información no ha sido confirmada hasta ahora.

Nuestra fuente nos contó que el cantante y esta mujer ya tenían comunicación desde hace ya un tiempo, pero que él no la buscó por respeto a Taína Pimentel. En cuanto terminó su romance, decidió buscar a quien ahora es su nueva pareja.

“Lo que pasa es que, a principios de septiembre, él contó en Top chef VIP que ya había otra mujer que le había interesado, pero que no la había podido buscar por estar comprometido, pero que, tras terminar su relación, se empezaron a comunicar, se conocieron, tuvieron una noche inolvidable y ya se estaban amando locamente”, indicó.

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