Una de las cosas que más ha llamado la atención del actor Mauricio Ochmann es precisamente su vida amorosa. En medio de rumores de una presunta reconciliación con Aislinn Derbez, muchos fans recordaron a una actriz con la que salió en su momento y que desgraciadamente murió en un accidente automovilístico. ¿De quién se trata? Te contamos todos los detalles.

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Mauricio Ochmann se vistió de luto hace algunos años / Mezcalent

¿Quién era Adriana Campos y cómo fue su romance con Mauricio Ochmann?

Adriana Marcela Campos López, mejor conocida simplemente como Adriana Campos, fue una actriz de origen colombiano. Nació el 27 de febrero de 1979 y debutó en el mundo artístico en el año 2000, con el melodrama ‘¿A dónde va Soledad?’.

Algunos de sus proyectos más recordados son:

‘Te voy a enseñar a querer’

‘Decisiones’

‘El Zorro: La espada y la rosa’

‘Victoria’

‘La selección’

‘La tusa (su última aparición en pantalla)”

Fue justamente en la novela ‘Victoria’ que conoció a Mauricio Ochmann. Su romance comenzó oficialmente en 2009 y duró tres años. Durante su tiempo juntos, enfrentaron situaciones complicadas. Y es que perdieron a un bebé que esperaban juntos.

En 2011 anunciaron la ruptura. Nunca dijeron las razones exactas. Sin embargo, se reportó que, presuntamente, el romance se desgastó tras perder a su hijo y la distancia derivada de sus compromisos laborales entre México y Colombia.

En 2013, ella comenzó una relación con su esposo Carlos Rincón, con quien tuvo a su único hijo. Desafortunadamente, su amor no duró mucho tiempo, ya que ambos fallecieron en 2015.

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Adriana Campos y Mauricio Ochmann duraron 3 años juntos / Redes sociales

El trágico accidente que mató a la actriz Adriana Campos

Adriana Campos y su esposo, Carlos Rincón, murieron durante la noche del 3 de noviembre de 2015. Ella tenía 36 años. De acuerdo con reportes oficiales, ambos iban transitando por el tramo vial entre Bolombolo y Peñalisa, en jurisdicción de Salgar, Antioquia. Viajaban rumbo a Medellín.

En algún punto, Rincón perdió el control del vehículo y terminó cayendo en el río Cauca. Las investigaciones posteriores arrojaron que el hombre tuvo un “microsueño”, lo que derivó en el trágico accidente.

“El carro cayó por un abismo de unos 25 metros, golpeó contra las rocas y terminó en el río Cauca, lo que provocó la muerte casi instantánea de ambos ocupantes” , se informó en ese entonces.

El hijo de la pareja, quien afortunadamente no estaba con ellos al momento del hecho, quedó bajo el cuidado de su tía, Liliana Campos. Los restos de la actriz se encuentran sepultados en un cementerio local de Tolima.

Adriana Campos murió el 3 de noviembre de 2015 / Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Ochmann tras la muerte de Adriana Campos?

A lo largo de los años, Mauricio Ochmann ha mostrado tener una relación cordial con la mayoría de sus exparejas. Tan solo con Aislinn Derbez, hasta trabajó en una película romántica.

Adriana Campos no fue la excepción. Cuando se supo la noticia de su muerte, el actor lamentó el hecho y se solidarizó con la familia.

“Me acabo de enterar por amigos en común del fallecimiento de Adriana Campos y su pareja. Mando un sentido pésame a sus seres queridos. Sé que es un golpe duro para la familia y amigos... lo lamento muchísimo”, dijo.

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