¿Eugenio Derbez confirma nueva boda entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez? José Eduardo reacciona al rumor

Los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no se detienen y ahora hasta han llegado a oídos de la familia Derbez.

José Eduardo, medio hermano de Aislinn, reaccionó a las versiones sobre una posible segunda boda entre los actores y, aunque reaccionó con sorpresa, no dudó en expresar su apoyo a la idea. ¡Hasta dijo cómo quiere que sea la boda!

¿Qué dijo el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo? Te contamos.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram

¿Cómo han reaccionado Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez a los rumores de reconciliación?

Las respuestas de los actores a los cuestionamientos sobre una reconciliación entre ellos, han generado más especulación, en lugar de aclarar; pues ninguno de ellos lo ha descartado, y creen en las segundas oportunidades.

Mauricio destacó que mantiene una buena comunicación con Aislinn y que ambos han procurado conservar una relación cercana como familia por el bienestar de su hija. Incluso, cuando le preguntaron si cree en las segundas oportunidades, respondió que siempre hay oportunidades en la vida.

Por su parte, Aislinn tampoco ha confirmado una reconciliación. En julio pasado, después de que ambos fueran captados juntos tras un viaje a Italia, la actriz sorprendió al responder "¿y si sí?” cuando le preguntaron si existía la posibilidad de regresar con Mauricio.

Más recientemente, la actriz dejó abierta la posibilidad de que algo ocurra entre ellos al señalar que “solo el tiempo lo dirá”.

De esa manera, ambos han mantenido abierta la posibilidad a una nueva oportunidad entre ellos y no han descartado por completo la reconciliación.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram: @aislinnderbez

¿Por qué se dice que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se volverían a casar?

Los rumores sobre una posible segunda boda entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzaron luego de que una cuenta atribuida a Eugenio Derbez publicara un misterioso mensaje en redes sociales en el que aseguró que su hija volvería a casarse.

La publicación apareció en una cuenta de Facebook y decía: “Aislinn se vuelve a casar”, acompañada de un emoji de sorpresa. Aunque el mensaje fue eliminado poco después, este fue suficiente para despertar especulaciones sobre una posible reconciliación entre su hija y Mauricio Ochmann. Al momento, se desconoce si este mensaje fue del comendiante o IA.

Eugenio Derbez dijo que Aislinn se volvería a casar. / Captura de pantalla

Cuando la prensa le preguntó a Aislinn sobre lo que había publicado su papá, reaccionó con sorpresa y aseguró que no sabía que Eugenio Derbez había publicado eso.

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¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se reconcilian? / Redes sociales y cortesía del director

¿José Eduardo Derbez apoya un nuevo matrimonio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

En un encuentro con medios de comunicación, le preguntaron a José Eduardo Derbez qué opinaba de la supuesta nueva boda de Aislinn y Mauricio Ochmann.

Igual que su hermana, el hijo de Victoria Ruffo reaccionó sorprendido y dijo que no estaba enterado. Después, fiel a su estilo de bromas, apoyó la idea y dijo que se volvieran a casar.

Además, bromeó con la boda anterior de su hermana, la cual dijo que estuvo aburrida y que si se da una nueva boda, que tenga mejor ambiente.

“Ni estaba enterado. Pero, pues sí que se casen, ¿no? Pero ahora sí que la arme bien, porque la última estuvo bien aburrida; por lo menos ambiente, estuvo bien eucarística.” José Eduardo Derbez

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