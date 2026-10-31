¿Angie Vázquez, de Vázquez Sounds, se casa? Presume anillo de compromiso y sorprende a sus fans, ¡IRRECONOCIBLE!

La pequeña voz que conquistó Internet con Rolling in the Deep ya dio un gran paso en su vida personal. Angie Vázquez, exvocalista de Vázquez Sounds, anunció que se comprometió con su novio y las redes estallaron entre felicitaciones, nostalgia y comentarios de quienes aún no pueden creer que aquella niña que se volvió viral en 2011 ahora esté planeando llegar al altar.

Mira: Los Vázquez Sounds lanzarán disco con temas de Mario Domm y Jesse & Joy

¿Cómo anunció Angie Vázquez su compromiso y por qué sorprendió a sus fans?

Angie Vázquez, cantante mexicana y exintegrante de Vázquez Sounds, compartió la noticia a través de TikTok, donde acumula más de un millón de seguidores. En el video aparece sentada en un avión mientras presume discretamente el anillo de compromiso en su mano izquierda. La romántica escena fue acompañada por la canción Love Story de Taylor Swift.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Se viene storytime”, adelantando que próximamente contará todos los detalles de la propuesta que cambió su vida.

La noticia tomó por sorpresa a muchos usuarios, quienes recordaron a Angie Vázquez como la niña de apenas 10 años que conquistó YouTube interpretando temas de Adele junto a sus hermanos.

Comentarios como:



“¿Qué no tiene 12 años?”

“Qué locura ver cómo creció si fue ayer que te vimos en los Vázquez Sounds”

Que le den anillo a la niña de ‘Rolling in the Deep’ sí me hace sentir muy veterana”

“Todavía no me la creo”.

“Cómo asiii?! yo todavía pienso que tienes 12 años, Angie”.

“Eh pero que toquen los vazquez sounds en tu boda”.

Mira: Yoko Ono quiere que Los Vázquez Sounds canten tema de Lennon

¿Quién es Diego Talamas, el prometido de Angie Vázquez, y cómo le pidió matrimonio?

Diego Talamas es el prometido de Angie Vázquez, la cantante que alcanzó la fama con Vázquez Sounds. De acuerdo con la información compartida, él se dedica al sector financiero y mantiene un perfil discreto en redes sociales.

A través de Instagram, Angie Vázquez publicó fotografías de su romántica pedida de matrimonio, que ocurrió al aire libre, en la cima de una montaña. En las imágenes aparece junto a Diego Talamas, mostrando el anillo con el que sellaron su compromiso.

“¡Toda la vida juntos”, escribió la intérprete en la publicación, que recibió felicitaciones de sus seguidores y familiares. Sus hermanos, Gustavo y Abelardo Vázquez, también reaccionaron: el primero con emojis enamorados y el segundo con un mensaje en el que expresó su cariño por la pareja.

Por ahora, Angie Vázquez no ha revelado la fecha de su boda, pero prometió contar cómo ocurrió la propuesta, por lo que sus seguidores esperan conocer más detalles de la celebración.

Lee: Libertad Palomo denuncia a productor de cine: “Es un depredador. Abusó y amenazó a niños”

Prometido de Angie Vázquez

¿Quién es Angie Vázquez y qué pasó con la banda Vázquez Sounds, el grupo que la hizo famosa?

Ángela Vázquez Espinoza, conocida artísticamente como Angie Vázquez, nació en Mexicali, Baja California, y alcanzó la fama internacional gracias a Vázquez Sounds, el grupo musical que formó con sus hermanos Gustavo y Abelardo.

El 10 de noviembre de 2011, Vázquez Sounds se convirtió en un fenómeno de internet después de publicar en YouTube su versión de Rolling in the Deep, éxito de Adele. La interpretación de Angie llamó la atención por su potente voz a pesar de su corta edad.

Tras su éxito, los hermanos lanzaron producciones como Vázquez Sounds (2012), Invencible (2014) y Phoenix (2019). Además, su trayectoria musical les permitió obtener una nominación al Latin Grammy.

En octubre de 2020, el grupo anunció su separación y sus integrantes comenzaron a desarrollar proyectos individuales. Angie continuó su carrera como solista y lanzó el EP Recuerdo (2022) y el álbum Uno de nosotros (2023).