¡Se vuelve a casar! Carlos Hermosillo entregó el anillo de compromiso a su prometida: “Nos conocimos en redes”

Carlos Hermosillo, considerado una de las mayores glorias que ha dado el futbol mexicano, no cabe de felicidad, y es que el amor volvió a tocar su puerta de una manera tan fuerte que ya hasta se va a volver a casar, ahora con la coach mental, conductora y locutora Vanesa Jiménez. “Llevo 1 año y medio con mi prometida y ya viene la boda, el próximo 11 julio. Estamos viendo si en Colima o Careyes. Le di el anillo de compromiso en San Miguel de Allende hace 3 meses. No se lo esperaba. Íbamos a festejar mi cumpleaños y la sorprendida fue ella. Estoy muy emocionado”.

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Llevan 1 año y medio de relación y ya viven juntos / Archivo TVNotas

¿Cómo se conocieron Carlos Hermosillo y su prometida, Vanesa Jiménez?

Nos compartió que se conocieron por redes sociales. “Yo la vi, le escribí. Ella tiene un pódcast. Me dijo que si me podía entrevistar y fui a León, que es donde vivía. La vi y de ahí no nos hemos separado”.

“Al tercer día yo ya me iba a regresar y le dije: ‘Yo no me voy a ir sin preguntarte si quieres ser mi novia, porque lo que pase en 1 mes, 2 meses, va a ocurrir, mejor de una vez. Y aquí estamos. Acaba de venirse a vivir a la CDMX hace 2 meses y medio, y ya vivimos juntos y se lleva muy bien con mis hijos”.

Carlos nos compartió: “Me divorcié de la madre de mis hijos hace 14 años. Me llevo de maravilla con ella, es una mujer extraordinaria. Yo dije que nunca más me volvería a casar, pero llegó. Dicen: ‘Nunca digas nunca’”.

Vanesa nos contó qué le conquistó de Carlos. “Todo nace de la admiración y, cuando lo conocí, hubo química instantánea. Es un hombre que no para, siempre hace reír”.

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Así fue el momento en que el exfutbolista le dio la sortija a Vanesa, en San Miguel de Allende / Instagram

Así ha sido para Carlos Hermosillo su carrera como comentarista

Aunque como jugador y comentarista deportivo ha sido siempre muy querido, no han faltado los sinsabores. “Yo respeto los comentarios de todo el mundo, pero no los insultos. Yo no insulto a nadie y hubo uno que hasta me amenazó con que me iba a matar, y le dije: ‘Te voy a pasar la dirección de donde estoy, en Fox Sports, y aquí te veo, no me amenaces, estoy en tal lado, ven’”.

“Un día, un abogado también me empezó a insultar en redes, hasta que apareció una chava que escribió: ‘No le hagas caso, este tipo me engañó con la secretaria de su papá’, y yo le puse a él: ‘Te crecieron los enanos’ y ya no me volvió a escribir. Ese día me aumentaron más de 1,500 seguidores. A la gente le encantó esa discusión”.

Incluso nos dijo que al principio le fue difícil desempeñarse como comentarista. “Lo disfruto bastante, pero me costó mucho trabajo transmitir los partidos, porque yo no estudié para eso. Tienes un apuntador que te está dando el conteo, hasta que un día Raúl Orvañanos me dijo: ‘La gente quiere escuchar lo que tú viviste en la cancha y cómo lo transportas tú a la televisión’”.

Finalmente, Carlos nos contó que está muy orgulloso de sus 3 hijos. Los 2 mayores: Carlos Gatica y Ana Sofía Gatica, han destacado en la actuación. “Veo maravilloso su crecimiento. Les costó muchísimo trabajo, pero ahí van, poquito a poco lo están haciendo. Están sembrando para recibir muy pronto. Mi hijo ya me había dicho que si en 6 meses no agarraba nada, se iba a otro lado, y le llegó su primera telenovela. Soy el fan número 1 de mis hijos”.

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Sus hijos son los actores Carlos y Ana Sofía Gatica (en medio su amigo, el actor Gustavo Egelhaaf) / Archivo TVNotas

¿Cuál ha sido la trayectoria de Carlos Hermosillo?

Es el segundo máximo goleador en la historia de la Primera División en México.

Debutó en 1983 y fue parte de equipos como América, Cruz Azul y Guadalajara, entre otros. Se retiró en 2002.

Ha trabajado como comentarista deportivo en ESPN y Fox Sports.

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