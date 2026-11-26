La familia De Nigris prepara una boda mientras doña Alegría se encuentra participando en La mansión VIP 2, el reality de HotSpanish. La noticia causa polémica, pues parece que la noticia no le caería bien a la matriarca, ya que ha mostrado su “inconformidad” con ciertos detalles de esa relación. ¿Cuáles?

Doña Alegría está participando en La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Quién es el integrante de la familia De Nigris que anunció su boda?

Se trata de Andrea De Nigris, creadora de contenido e integrante de la familia De Nigris, quien anunció la tarde de este jueves que está comprometida de manera oficial, mientras su abuela se encuentra en La mansión VIP 2.

La sobrina del conductor e influencer Poncho De Nigris compartió en Instagram una serie de fotografías en las que muestra el momento en que recibió una propuesta de matrimonio, a la que respondió con un rotundo sí:

Me caso con mi mejor amigo. Andrea de Nigris

Aunque la noticia causó comentarios muy positivos, otros cuantos recordaron que esa relación recibió duras críticas por parte de doña Alegría, aún estando dentro del reality:



“ Doña Alegría se va a infartar ”,

”, “ El chavo aprovechó que ahorita doña Alegría está encerrada ” y,

” y, “ Manden la noticia a doña Alegría ”.

Aquí lo que otros se preguntan es: ¿Por qué doña Alegría estaría molesta con la noticia?

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Andrea de Nigris anuncia su compromiso / Redes sociales y canva

¿Doña Alegría se enojaría con el compromiso de Andrea de Nigris?

Esta fue una de las preguntas que más se repitió entre internautas, luego de que doña Alegría hablara en La mansión VIP 2 sobre la relación de su nieta, Andrea de Nigris, y su novio actual (ahora prometido).

Los principales comentarios fueron sobre el físico de ambos, hablando del “sobrepeso” que ella y su novio supuestamente tienen:

Ella dice que no la van a abandonar nunca porque si ella engorda, no la abandonan. Le dije ‘con qué psiquiatra te llevo, eres nutrióloga’, y le dije '¿no lo quieres? porque cuídalo, porque ya está bofeado cuando sube las escaleras. Doña Alegría

“Bofear” es una expresión similar a la de “agitarse”, por lo que doña Alegría se refiera a que el prometido de Andrea de Nigris podría cansarse rápidamente por su peso.

En otra de las declaraciones hechas por la señora, llegó a decir que ella estaría “feliz” si Yetus se queda con su nieta. ¿Qué diría ahora?

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¿Quién es “Leo”, el prometido de Andrea?

Aunque Andrea de Nigris ha compartido en redes sociales algunos momentos de su vida sentimental, su pareja ha mantenido un perfil discreto. Hasta ahora se desconocen su nombre completo y su profesión; solo se sabe que se llama “Leo” y que la relación con la influencer lleva un poco más de tres años.

Por su parte, Andrea Tamez de Nigris es originaria de Monterrey, Nuevo León, e hija de Leticia De Nigris, hermana de Poncho De Nigris.

Gracias a su constancia en redes sociales, ha construido una comunidad de seguidores a la que comparte contenido de belleza, moda, viajes y estilo de vida, misma que ya casi llega al millón.

En algún momento, Andrea de Nigris fue vinculada sentimentalmente a Aarón Mercury, cuando ella entró a LCDLFM por unas horas.

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