‘Doña Alegría’ destapa por qué aceptó entrar a ‘La mansión VIP': ¿harta de su familia? “Hasta la ma**e” VIDEO

La mamá de Poncho de Nigris, ‘doña Alegría’, se convirtió en una de las participantes confirmadas para la nueva temporada de ‘La mansión VIP’, una noticia que tomó por sorpresa al público.

Su incorporación al reality también despertó dudas sobre los motivos que la llevaron a aceptar la invitación, pues existe una gran diferencia de edad y perfil entre ella y el resto de los participantes.

Ante las especulaciones, la propia ‘doña Lety’ habló públicamente sobre su próxima participación en el programa y destapó las razones por las que se animó a formar parte de esta competencia.

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Doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Cuál es el motivo por el que ‘Doña Alegría’ decidió participar en ‘La mansión VIP’?

La nueva participante de ‘La mansión VIP’ concedió una entrevista a ‘Sale el sol’, en la que habló sobre su próxima entrada al reality de HotSpanish.

Los conductores del programa no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle cuál fue el motivo que la llevó a aceptar la invitación para formar parte de la competencia.

‘Doña Lety’ comentó que ya estaba harta de estar en su casa, pues necesita despejarse y dejar de pasar tanto tiempo encerrada entre los problemas que existen en su hogar y con su familia. Por ello, considera su participación en el reality como unas breves vacaciones que le permitirán desconectarse del entorno en el que vive actualmente.

“Porque la verdad estoy hasta la ma**e de mi casa, es un manicomio para mí; todo arreglo yo. Me voy a ir y ya no voy a saber nada de problemas. Me va a servir de vacaciones, voy a estar relajada. Voy a ganar dinero y voy a estar despejada (...) Aquí hay un enfermo, hay muchos problemas, la casa de descompone y yo todo arreglo.” ‘Doña Lety’

Además, reveló que últimamente Poncho de Nigris ya no le da dinero, el cual utiliza para cubrir los cuidados de su esposo. Por lo tanto, su participación en el programa también representa una oportunidad para obtener ingresos.

“Desde que me dio el proyecto de ‘doña Alegría’, ya no me dio ni un peso, ya no me quiere mantener.” ‘Doña Lety’

Asimismo, confesó que su entrada a ‘La casa de los famosos México’ se canceló debido a que Poncho hizo pública la noticia antes de tiempo, por lo que Rosa María Noguerón decidió retirarle la invitación. Esta situación también habría influido en que aceptara participar en ‘La mansión VIP’.

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¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la participación de su mamá en ‘La mansión VIP’?

Poncho de Nigris reaccionó con humor a la participación de su mamá en ‘La mansión VIP’ y aseguró que él fue quien hizo posible que cumpliera su sueño de formar parte de un reality show.

En sus redes sociales, el regiomontano felicitó a ‘doña Lety’, pero también hizo una advertencia a los otros participantes, pues pidió que no crean todo lo que su mamá diga durante el encierro.

“Doña Alegría lo confirmó. Hice su sueño realidad. Ahora tenemos que aguantar como campeones todas las indirectas que nos va a lanzar; recuerden que nada de lo que dice es verdad. ¡Todos adentro, muchachos!” Poncho de Nigris

Además, Poncho pidió a la agrupación ‘Los tuexi’ que preparara una canción para apoyar a su mamá.

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Doña Lety y Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Cuándo empieza la segunda temporada de ‘La mansión VIP’?

La segunda temporada del reality de HotSpanish está pactada para iniciar el próximo domingo 8 de noviembre a las 8:00 pm, y se podrá ver en el canal de YouTube del creador, HotSpanish.

Hasta el momento, hay ocho participantes confirmados:



Karely

Itatí López.

Tony Aguirre.

João Ferreira.

Edwin Mendoza.

Paolita Suárez.

Doña Alegría.

Cintia Cossio.

Se espera que en los próximos días se anuncien nuevos participantes, de cara al inicio del reality.

Conforme más se acerca la fecha de estreno, se han filtrado fotos de cómo lucirán las instalaciones de ‘La mansión VIP 2'.

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