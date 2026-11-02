Karina Torres habla del anuncio de Paola Suárez en La mansión VIP, ¿le niega el apoyo? “Ojalá no tenga balcón”

Luego de que Paola Suárez saliera en defensa de Karina Torres por su tercer lugar en ‘La casa de los famosos México’ y le diera con todo a la producción, muchos aseguraban que jamás podríamos ver nuevamente a ‘las Perdidas’ en un formato 24/7, hasta este domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se reveló a ‘la Patas’ como habitante del reality de ‘Hot Spanish’.

Por supuesto, muchos esperaban la reacción de Karina Torres sobre el fichaje de su amiga en el reality de convivencia, ¿qué dijo al respecto? Aquí te lo revelamos.

¿Terminó amistad de Paola Suárez y Karina Torres? / Redes sociales

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Karina Torres, ¿enojada con Paola Suárez por irse a ‘La mansión VIP’?

Después de que se diera a conocer que ‘la Patas’ sería una de las habitantes de ‘La granja VIP’, en un live le preguntaron a Karina Torres si le deseaba lo mejor a su amiga en este nuevo proyecto, y a pesar de que es la competencia directa de ‘La casa de los famosos México’, ‘la Licenciada’ respondió de manera positiva.

Karina Torres les recordó a todos sus seguidores sobre la dinámica del super chat, pues con este podrían apoyar a que Paola se convierta en una de las más fuertes del encierro: “recuerden que el que más apoyo tenga del fandom, va a ser el que puede ganar y ojalá que ‘la Patas’ gane, mis mejores deseos para Paola en este nuevo proyecto, ella lo sabe”, mencionó.

Paola Suárez y Karina Torres revelaron a sus fans que estarían en “La casa de los famosos México 2025"; ahora ofrecen disculpas. / Redes sociales

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Karina Torres recuerda la tragedia de “el balcón” tras noticia de Paola Suárez en ‘La mansión VIP’

Durante la transmisión, los seguidores de Karina Torres recordaron la tragedia del balcón en la que estuvo involucrada Paolita Suárez, sin embargo, en esta ocasión lo tomaron con humor asegurando que esperaban que en ‘La mansión VIP’ la habitación de la influencer estuviera lejos de cualquier ventana.

Karina Torres se burló del comentario y debido al historial de ‘la Patas’ con los balcones, también dijo: “ojalá y no la dejen en un balcón a ‘la Patas’ hermana, vamos a hacer todo lo posible”, mencionó con humor.

Recordemos que en 2024, Paola Suárez se vio envuelta en una polémica luego de que se aventara del balcón del segundo piso de su casa, para evitar que su entonces prometido huyera con dinero que le había robado, después de haberla agredido físicamente. Aunque claramente esta es una situación bastante lamentable, hoy en día el clan de ‘las Perdidas’ lo toman con humor.

Karina deseándole lo mejor a su comadre Eso Suárez y espera que la mansión, no tenga balcón💜 . —Mucho Éxito a nuestra verguera Suárez, vamos andar con todo apoyándola 😍🫰🏻✨ Créditos: Tik Tok” #LaMansionVip https://t.co/hyRd98Hk43 — ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴋᴀʀɪ🗼ᴏʀʀᴇꜱ (@karivalaktorr) November 2, 2026

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¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La mansión VIP’ además de Paola Suárez?

El próximo domingo 8 de noviembre dará inicio la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, misma en la que 16 personalidades serán encerradas para convivir durante 30 días.

Al momento solamente se ha revelado la identidad de 6 habitantes. Te compartimos aquí la lista:

Itatí López - Creadora de contenido y empresaria

Tony Aguirre - Cantante de corridos

João Ferreira - Influencer brasileño

Edwin Mendoza - Streamer y creador de contenido

Paola Suárez - Influencer y creadora de contenido

Karely -Modelo e influencer

Karely fue la primera confirmada de ‘La mansión VIP’, reality de Hot Spanish, dejando la vara muy alta acerca de las personalidades que formarán parte de dicho proyecto, ¿humillarán a ‘LCDLFM’? Estamos a punto de descubrirlo.