Filtran VIDEO de Karina Torres coqueteando con actor de ‘Misión SOS’ y crean nuevo ‘shippeo': ¿Romance?

La participación de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 le causó un ‘shippeo’ con Masad Altamimi, el famoso influencer árabe. Ahora, la creadora de contenido es vinculada con un actor mexicano, elenco en la telenovela infantil Misión SOS. ¿De quién se trata?

Karina Torres vive nuevo ‘shippeo’ / Instagram Karina Torres

Karina Torres fue ‘shippeada’ con Masad en La casa de los famosos México 2026

Desde el inicio de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres lanzaba comentarios considerados “atrevidos” y “picantes” a Masad Altamimi, por lo que pronto fueron “vinculados”.

Aunque las primeras semanas era evidente su cercanía, poco a poco todo fue cambiando con el paso del tiempo. Torres dejó de hablar con Masad, pues ciertos comentarios y actitudes contra Ese Pérez hicieron que su relación se fracturara.

Antes de la salida del árabe del reality, ambos ya no hablaban tan seguido, incluso la integrante de ‘las Perdidas’ se mostraba molesta con acciones de Altamimi, por lo que su ‘shippeo’ terminó rápidamente,

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Masad Altamimi y Karina Torres conviviendo en LCDLFM / Redes sociales

¿Karina Torres y actor de Misión SOS inician relación sentimental?

La influencer, Karina Torres, estuvo de visita en un pódcast recientemente, y fue en dicho espacio en el que comenzó a coquetear abiertamente con el actor de telenovelas; Miguel Martínez.

Miguel, además de su carrera actoral, lleva tiempo como cantante, pero también como creador de contenido. Su físico pareció imponer a Karina, quien no perdió la oportunidad y le lanzó algunos piropos, mismos que contestó el intérprete.

Te dejamos la conversación completa:



Miguel Martínez: “ Tienes que enseñarme cómo es la cosa ”,

”, Karina Torres: “ Yo te enseño lo que quieras ”,

”, Miguel Martínez: “ ¿Segura? Oye, ¿siempre eres así de coqueta? ”,

”, Karina Torres: “ Porque me das cartas ”,

”, Miguel Martínez: “ ¿Te doy? Y eso que todavía no te he hado nada. Espérate a que te dé ”.

Lejos de una relación romántica, el momento pareció más algo de broma, de risa y complicidad, pero eso no detuvo a quienes sí creen que, tras la entrevista, se pudieron haber ido juntos. ¿Será?

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Ellos fueron del Podcast a la cama 😃 https://t.co/pKsZDY2neB — TOMY 🍒 (@Tomyauriculares) October 26, 2026

¿Cuáles son las telenovelas de Miguel Martínez más conocidas?

Miguel Martínez (sometido a cirugía en enero de este año) es un actor y cantante mexicano que inició su carrera artística desde joven, algo que le permitió posicionarse como un rostro conocido en la televisión nacional.

Además de la actuación, Martínez se ha adentrado en la música y ha logrado combinar ambas disciplinas a lo largo de su carrera.

Entre sus proyectos televisivos más destacados se encuentran:



Alegrijes y rebujos

Misión S.O.S.

Hasta el fin del mundo

Simplemente María

Hijas de la luna

La mexicana y el güero

Vencer la ausencia

Otra faceta de Miguel Martínez fue la de la venta de contenido exclusivo, algo que creó una fuerte polémica a su alrededor.

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