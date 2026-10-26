¿Jessica Esotérica confirma que el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México fue fraude? Esto dijo

Tras considerarse que la victoria de Mariana en ‘La casa de los famosos México’ sería un supuesto fraude, ahora los comentarios de Jessica Esotérica, su amiga, vuelven a encender los rumores. ¿Qué dijo la vidente al respecto? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Jessica Esotérica / Redes sociales

Jessica Esotérica, ¿no cree en la veracidad de ‘La casa de los famosos México’? Así lo reveló

A pesar de que Jessica ha sido una de las más vocales respecto al apoyo que le ha ofrecido a Mariana después de su triunfo en el programa, en redes sociales están viralizando un video en el que la astróloga tiene opiniones muy diferentes respecto a este tipo de formatos.

En el video, se escucha a Jessica decir que los realities están guionados, y que a ella se le hace sospechoso que nunca presenten en vivo la cantidad de votos que emitió el público. Cuando le preguntan si opina lo mismo sobre el formato de ‘La casa de los famosos’ y el triunfo de Mariana, ella dice que sí, respuesta que sin duda ha dado de qué hablar en el internet.

“Yo siempre he dicho que esos realities son arreglados y puedo decir que son, en cierta manera van guiados, que al público le quieren vender que es orgánico, porque yo hasta el día de hoy reclamo, ¿por qué no enseñan los votos? ¿Para qué quieres un interventor? ¿O sea qué interviene?” Revela.

“Yo pienso eso en lo personal, [aplica] para cualquier reality, o sea todos son unos arreglos” Jessica Esotérica

Los dichos de Jessica Esotérica han causado revuelo en las redes sociales, y por supuesto, los internautas ya han reaccionado:



“Uhhhh interesante y dicho por la propia amiga”

“Evidenciando y echando de cabeza la corona de la Mustiana! JAJAJAJAJA”

“Descubrió que el agua moja”

Pues q dice q todo está pactado en LCDLF y q si hay fraude…. 💀 “Como te quedó el hocico @soymarianaochoa ?” 😏 así dice tu amiga verdad? 😌 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 MUSTIANA GEMA ALDO LA CASA DEL FRAUDE FRAUDE TOTAL GATADA KARINA TELEVISA MARIANA OCHOA — Alexa 💕💖 (@Andywwish) October 25, 2026

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¿Qué figuras del espectáculo salieron a defender la victoria de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

A pesar de que el grueso de la audiencia considera que el triunfo de Mariana obedece a un fraude, incluidos exhabitantes de ‘LCDLFM’ que compartieron con la cantante, como Moisés Peñaloza, hay algunas figuras del espectáculo que han salido a celebrar el triunfo de Mariana en el reality, asegurando que es una victoria apenas justa para alguien con su trayectoria.

Personalidades como Kenny Áviles, Gustavo Adolfo Infante y Jessica Esotérica, han compartido la emoción de Mariana, dejando en claro que ganó ‘La casa de los famosos México’ de manera justa. Y es precisamente esta última la que ha dado de qué hablar con sus declaraciones, ¿está revelando algo?

Mariana ganadora de LCDLFM 2026 / Redes Sociales

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¿Por qué se dice que el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue un supuesto fraude?

La victoria de Mariana en el reality de convivencia ha estado marcada por una fuerte sospecha de fraude en favor de la exOV7, pues para los internautas, el apoyo que tenía la cantante no era equiparable al que tenían personajes como Karina Torres, quien por cierto se quedó con un inesperado tercer lugar.

Como si no fuera suficiente, Mariana fue la primera eliminada de la temporada 4, sin embargo, de manera inesperada regresó al juego gracias a que la producción implementó la dinámica de ‘el Exilio’, lo que provocó la sospecha colectiva de los fanáticos del formato, quienes aseguraban que había un arreglo contractual de por medio.

A pesar de todo el hate que ha recibido en redes sociales, la ganadora se ha dicho orgullosa por su triunfo en ‘La casa de los famosos México 2026’, además de que Mariana ha declarado que su más reciente especialidad es la de ‘cerrar bocas’, ¿será?