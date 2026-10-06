Sol León le tira a LCDLFM, ¿recomienda entrar a La mansión VIP? “Qué miedo, a mí la gente me hizo ganar”

Mariana será siempre recordada como la ganadora más polémica de ‘La casa de los famosos México’, y no por sus intervenciones en el 24/7 ni por besar a otro habitante, sino porque los fanáticos del reality han asegurado que su victoria es producto de un supuesto fraude.

Además de Paola Suárez, ahora es Sol León la que toma sus redes para hablar de lo sucedido en ‘La casa’, ¿qué dijo? Te lo contamos.

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Sol León / Redes sociales

Sol León arremete contra LCDLFM y Mariana, ¿fraude?

Fue a través de sus redes sociales que la empresaria compartió su inconformidad ante el tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México’, y aunque no la mencionó directamente, también dio a conocer su opinión por el polémico triunfo de Mariana.

Al ella haber formado parte de la primera edición de ‘La mansión VIP’, llevándose el triunfo absoluto, Sol reveló que estaba agradecida de haber tomado la decisión correcta y unirse al cast del proyecto liderado por Hot Spanish.

“Qué perro miedo entrar a un reality así, qué miedo… hice muy bien en elegir ‘La mansión’, porque la gente me hizo ganar cien por ciento. Pero qué feo ir a un reality en donde la gente no decida, en ‘La mansión’ la gente hizo lo que quiso” Sol León

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Sol León / Redes sociales

Sol León cuestiona el tercer lugar de Karina Torres en ‘LCDLFM’

A pesar de que mencionada que no podía dar su opinión porque “la iban a bloquear”, Sol León aseguró que ella y otros creadores de contenido habían solicitado votos para ‘la Licenciada’ Karina Torres, por lo que era casi imposible que solo le alcanzara para quedarse con el tercer lugar:

“Me siento muy enojada, mucho, porque yo tengo grupos míos, grupos que se hicieron cuando yo estaba en ‘La mansión’ de dolls que ven los reality shows, y yo en esos grupos pues pedí apoyo para Karina… o sea esto es imposible, ¿tercer lugar?” Sol León

Sol León aseguró que ella había elegido un reality que aunque era nuevo, sí se respetó la decisión del público hasta el final, y que aunque en su momento la acusaron de haber pagado por el primer lugar, ella en ese momento estaba pasando por un momento muy complicado en su economía: “yo entré pobre y salí rica, ni modos”.

QUE FRAUDE!!! Bendito momento en el que rechace las propuestas y me elegí por #LaMansionVIP KARINA, TE ROBARON TU CORONA 💔 #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/pO64paAsmZ — Sol Leon (@tudollfavoritaa) October 5, 2026

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Sol León, ¿una apuesta fuerte de ‘La casa de los famosos México’?

Hace algunos meses, Sol León dio a conocer que la producción de ‘LCDLFM’ liderada por Rosa María Noguerón la habían buscado para formar parte del cast, sin embargo, a pesar de la supuesta insistencia de Televisa, ella decidió apostar por el proyecto de Hot Spanish, del que finalmente resultó ganadora.

Sol León / Redes sociales

Por su parte, cuando Rosa María Nogerón fue cuestionada sobre el presunto acercamiento con la empresaria, la productora del reality reveló que no era cierto, y que aunque la conocía, hasta el momento no había sido contemplada: “No, no es verdad, nunca tuvimos una sola conversación con ella, la verdad es que yo sí sé quién es ella y sé que es un personaje bien interesante, un personaje muy realitero, creo que lo hace muy bien pero no, nunca tuvimos ningún acercamiento con ella”

Sol León / Redes sociales

Luego de 28 días de encierro, Sol León se quedó con el triunfo de la primera temporada de ‘La mansión VIP’, un reality que reunió personalidades como Alfredo Adame, Agustín Fernández y Naim Darrechi.