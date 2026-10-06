Karina Torres destapa toda la verdad sobre el supuesto desaire de banda La Adictiva en LCDLFM; ¿la batearon?

Antes de la gran final de La casa de los famosos México 2026, la banda La Adictiva fue criticada por no saludar a Karina Torres en la última fiesta del reality show. Tras la polémica que surgió, la integrante de las ‘Perdidas’ aclaró lo sucedido al conseguir el tercer lugar de la competencia. ¿La batearon? ¡Te contamos los detalles!

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¿Karina Torres confirma desplante de banda La Adictiva? / Redes sociales

¿Qué pasó con Karina Torres y banda La Adictiva dentro de La casa de los famosos México?

Durante la última fiesta de La casa de los famosos México 2026, la banda La Adictiva ingresó al reality show 24/7 para deleitar a los habitantes con sus mejores éxitos; sin embargo, un supuesto desplante a Karina Torres no pasó desapercibido por el público.

A través de redes comenzó a circular un video en el que se ve a los vocalistas de la banda La Adictiva saludar con un beso en la mejilla a las mujeres, con excepción de Karina Torres, quien no dijo nada y continuó disfrutando de la fiesta, pero algunos usuarios señalaron que reflejaba incomodidad.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar con comentarios como: “Discriminación total”, “Yo también lo vi y me senti mal”, “Qué mala onda, pero vi que la saludaron de mano y si no la saludaron de beso tampoco es obligatorio”, entre otros

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Acusan a banda La Adictiva de haber hecho desplante a Karina Torres. / Instagram

¿Cuál fue la reacción de Karina Torres tras lo ocurrido con banda La Adictiva?

Luego de que Karina Torres se convirtiera en el tercer lugar de La casa de los famosos México 2026, fue captada por la prensa en su regreso a la realidad tras más de 70 días alejada del exterior. La integrante de las ‘Perdidas’ desmintió haberse sentido incómoda y explicó:

“Creo yo que se malinterpretó un poco porque yo, la verdad, también soy una persona de las que a veces no me animo y no me arriesgo a saludar de beso. Cuando ellos me saludaron, yo fui la que me hice para atrás”. Karina Torres

De esa manera dejó claro que los integrantes de la ‘Adictiva’ se portaron muy buena onda con ella y desmintió las versiones que circulan en redes sobre un supuesto desplante, asegurando: “Son muy caballerosos”.

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¿Banda La Adictiva se disculpó con Karina Torres por lo ocurrido en La casa de los famosos México 2026?

Hasta el momento, la banda La Adictiva no se ha pronunciado sobre las críticas que recibió tras su participación en La casa de los famosos México ni tampoco sobre las recientes declaraciones de Karina Torres.

Sin embargo, los fans de la influencer ya han comenzado a pronunciarse sobre su aclaración con comentarios como: “Lo sentimos, loba, pero desfunada hay”, “No, mi Kari, pues ya nos lo fumamos”, “Yo hasta andaba reportando cuentas”, entre otros.

Por ahora, Karina Torres y banda La Adictiva no han dado nuevas declaraciones sobre lo sucedido hace unos días dentro de La casa de los famosos México, pero según Torres, todo se trató de un malentendido.

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