¿Le tira a Mariana? Yahir revela que se va satisfecho por el cariño de la gente “un sexto que me sabe a primero”

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ será siempre recordada como la edición que más insatisfechos dejó a los fanáticos, pues las acusaciones del supuesto fraude de Mariana y la producción del reality por el primer lugar no se han detenido.

Aunque muchos podrían considerar que personajes como Karina Torres o Yahir perdieron al quedarse con el tercer y sexto lugar respectivamente, ha sido el cantante el que ha aclarado qué es lo que más importa en este tipo de competencias, ¿indirecta para Mariana?

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¿Yahir regresará a La casa de los famosos México 2026? / Instagram

Yahir, ¿conforme con el sexto lugar de LCDLFM?

En conferencia de prensa en la que estuvo TVNotas, Yahir fue cuestionado sobre el resultado que obtuvo en ‘La casa de los famosos México’ al quedarse con el sexto lugar. A pesar de no haber podido avanzar más, el intérprete se dijo muy feliz e incluso declaró que se sentía el ganador del reality y explicó sus razones:

“Y para mí ese sexto lugar que me sabe a primero en este momento por todo lo que estoy viviendo, por el apoyo, por el cariño, por cómo está mi familia, por cómo está mi tierra vuelta loca y todos los clubs que me han apoyado durante tanto tiempo, para mí eso es un gane tremendo, de verdad” Yahir

La casa de los famosos México 2026: Ellos son los habitantes que están en la semana final. / Redes sociales: La casa de los famosos México

Dejando de lado las polémicas, Yahir compartió que verdaderamente se sentía agradecido con el proyecto por todo lo que pudo vivir y aseguró que en esta faceta pudimos conocerlo tal cual es:

“Me mostré tal cual como soy, no me quedé con ganas de nada.. entonces así me voy, íntegro, contento, feliz con el sexto” Yahir

Finalmente, el exhabitante de LCDLFM reveló que también estaba muy feliz por sus compañeros y por Mariana que se quedó con el primer lugar, aunque no mencionó nada sobre la ola de hate que está recibiendo la exOV7.

“Y para mi ese 6to lugar que me sabe a 1ero por todo lo que estoy viendo; por el apoyo, por el cariño; por como esta mi tierra vuelta loca, para mi eso es un gane tremendo.” Ay lo sabe. Sabe que él ganó más fuera de esa casa pedorra 🥹🫶🏻 #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/MY0UVw3pQ1 — Ceci 🪷 (@Ceezii__) October 5, 2026

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Yahir y Karina Torres, ¿las víctimas de ‘La casa de los famosos México’?

Como era de esperarse, tras las declaraciones del cantante, muchos internautas revivieron el polémico triunfo de Mariana, asegurando que la manera en la que terminaron Yahir y Karina Torres fue completamente injusta:



“Qué sentirá Mariana de ver todo lo que tiene que hacer la producción para tratar de justificar su triunfo? De darse cuenta de que la gente NO la quiere? De escuchar que la gente cuestiona los resultados? De que la gente no está de acuerdo con el lugar que ocuparon Yahir y Karina?”

“Los medios la arrastraron jaksksja. Se llevó el maletín pero el odio de todo México”

“Y aquí confirma que el sabe que no fue falta de apoyo YAHIR GANADOR”

“Nuestro unico Ganador yahiiiiirrr”

Gente cercana a Karina, como Paola Suárez, arremetieron en contra de la producción por el tercer lugar de ‘la Perdida’, asegurando que había sido un completo fraude, e incluso, reveló que jamás formará parte de dicho reality: “Y si me vuelven a llamar para La casa de los famosos, ¡ching*** a su madre! No me voy a meter”

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Yahir y Karina Torres

¿Cuántos seguidores ganaron Karina Torres y Yahir tras La casa de los famosos México?

Aunque ciertamente ni Yahir ni Karina se quedaron con el ansiado maletín de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, sí han recibido el cariño del público a través de redes sociales.

Tras su paso por LCDLFM, Karina Torres ganó varios miles de seguidores. En su cuenta de Instagram pasó de 2.3 millones a 2.9 millones, mientras que en TikTok aumentó de 2.6 millones a 2.9 millones.

Por su parte Yahir también tuvo un crecimiento interesante en sus redes sociales, pues tan solo en su cuenta de Instagram, logró alcanzar la cifra de 1.3 millones de seguidores, 300 mil más que los reportados al inicio del programa.

Estas cifras distan mucho de lo obtenido por la gran ganadora de la temporada, Mariana, quien solo obtuvo un crecimiento de 219 mil seguidores tanto en TikTok como en Instagram, muy lejos de los 10 millones de usuarios que la hicieron el primer lugar, por lo que la pregunta continúa en el aire, ¿sí era Mariana la ganadora de ‘LCDLFM’?