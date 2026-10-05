Maxine Woodside ventila reclamo por exponer que Mariana sería la ganadora de la final de LCLDFM 2026: VIDEO

Previo a la gran final de La casa de los famosos México 2026, Maxine Woodside reveló que presuntamente querrían a Mariana como su ganadora de la cuarta temporada , situación que no fue del agrado de su representante, quien no dudó en reclamar a la periodista. ¿Pidió una disculpa pública? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Maxine Woodside sobre Mariana antes de la final de La casa de los famosos México 2026?

Días antes de la final, Maxine Woodside reveló que la producción de La casa de los famosos México 2026 ya tendría una ganadora e incluso habló de un supuesto pacto con la habitante. De acuerdo con la periodista, le habían chismoseado que Mariana sería el primer lugar de la competencia.

“A mí ayer me chismosearon… que la que va a ganar es Mariana, que regresó porque le dijeron, ‘regresa y gana’. Eso me contaron, es chisme de radio pasillo, no está confirmado”. Maxinne Wooside

Pese a que la periodista dejó claro que no se trataba de una información confirmada, su declaración comenzó a tomar fuerza en redes, pues tras el regreso de Mariana luego de ser eliminada en la primera semana, la cantante se convirtió en una de las favoritas del público.

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Maxine Woodside genera polémica con comentario de LCDLFM 2026.

¿Qué repercusiones tuvo Maxine Woodside tras su confesión sobre Mariana y LCDLFM 2026?

Luego de que Mariana se coronó como la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, Maxine Woodside contó en su programa de radio ‘Todo para la mujer’ que el representante de la cantante le reclamó por lo que había dicho.

“Me vino a reclamar el representante de Mariana. ¿Que por qué yo había dicho que iba a ganar Mariana? Porque se me dio la gana. O sea, esa es a la que yo le voy; yo le votaba por ViX diario”. Maxine Woodise

De acuerdo con la periodista, su favorita para ganar el reality era Mariana, razón por la que constantemente votaba en ViX, además, dejó claro que el comentario que hizo anteriormente nunca estuvo confirmado.

“Eran 10 millones (de votos), yo nada más votaba por ViX. Pero votaba porque yo quería que ganara Mariana. Todavía me dice: ‘A ver cómo lo arreglas’. Yo cómo lo voy a arreglar, yo quiero que gane Mariana y a mí me dijeron que es posible que gane Mariana”. Maxine Woodside

Al ser cuestionada por una de sus colaboradoras sobre si debía existir una disculpa pública, Woodside dejó claro que ella solo había manifestado sus deseos de que ganara la intérprete, sin dar mayores detalles sobre el reclamo.

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¿Por qué el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026 fue tan polémico?

Después de que se especulara que Mariana había abandonado La casa de los famosos México 2026 previo a la final, la cantante se coronó como ganadora de la cuarta temporada en medio de críticas por su polémico regreso tras ser eliminada la primera semana del reality.

Además del comentario que Maxine Woodise hizo sobre Mariana y su participación en el reality, diversas encuestas señalaban a Karina Torres como la favorita; sin embargo, la integrante de ‘las Perdidas’ quedó en tercer lugar, lo que generó indignación entre sus fans.

Hasta ahora, Karina Torees y Mariana se han mostrado contentas con el resultado; sin embargo, las cosas podrían cambiar cuando tengan completo contacto con el exterior. ¿Cuál será su respuesta ante las polémicas?

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