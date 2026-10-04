Mariana habría abandonado ‘La casa de los famosos México 2026’ previo a la gran final, aseguran

La polémica no cesa para ‘La casa de los famosos México 2026’. A tan solo unas horas de que se conozca al ganador del reality, empieza a circular que, presuntamente, Mariana, una de las finalistas, abandonó el show. Esto es lo que se sabe.

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Mariana fue la primera finalista de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué se dice que Mariana dejó ‘La casa de los famosos México 2026’ previo a la gran final?

Como se sabe, Mariana es una de las finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’. Desde que la noticia se dio a conocer, surgieron especulaciones de que, presuntamente, ella sería la ganadora del show por decisión de la producción.

En medio de esto, se ha viralizado la versión de que, presuntamente, la cantante abandonó temporalmente las instalaciones del reality. El motivo habría sido el cumpleaños de su hijo. Así fue como lo denunció un internauta a través de X (antes Twitter):

“A Karina no le permitieron salir unas horas para ver a su sobrino que se estaba muriendo, a Aldo no lo dejaron salir para hacerse estudios, ¿pero a Mariana la dejan salir por casi diez horas para el cumpleaños de su hijo? @ronogueron eres un FRAUDE”.

Cuando algunos usuarios le cuestionaron sobre su acusación, la cuenta mencionó que la famosa, aparentemente, se “desapareció” varias horas: “Más de ocho horas desaparecida sin ninguna cámara que constatara que ella estaba ahí”, indicó.

Si bien los fans de la artista la defendieron y destacaron que ella había estado en la suite todo el tiempo, el detractor dijo que era sumamente sospechoso que “ninguna cámara constatara que realmente estuviera allí”.

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A Karina no le permitieron salir unas horas para ver a su sobrino que se estaba muriendo, a Aldo no lo dejaron salir para hacerse estudios, ¿pero a Mariana Ochoa la dejan salir por casi diez horas para el cumpleaños de su hijo? @ronogueron eres un FRAUDE. #LaCasaDeLosFamososMX — agatha あ (@ErikaCanizaress) October 4, 2026

¿Productora de ‘La casa de los famosos México 2026’ confirma que Mariana salió del reality?

Hasta el momento, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026’, no se ha pronunciado ante los rumores de la presunta salida de Mariana. No obstante, algunos usuarios también dijeron notar la supuesta ausencia de la cantante.

Esto se suma a la lista de acusaciones de presunto fraude que ha recibido el reality desde el comienzo de la temporada. Se ha dicho que, presuntamente, el público jamás tuvo el poder de decisión en el reality y que realmente es la producción que “maneja todo”.

Dichos señalamientos han sido respaldados por Aarón Mercury, quien participó en la tercera edición del show. Recientemente, el joven sostuvo que sí se mete “mano negra” para manipular los resultados.

“La verdad yo no me quiero parar en un lugar donde sé que mueven mucho las cosas, ¿sabes? Ahora estoy seguro de que meten mano… que tratan de enaltecer a algunos y bajar a otros. El Ese Pérez estaba diciendo: ‘Le compraron bots a Aarón Mercury’. Que la producción sea más sutil… qué gracioso…son niñerías”, indicó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni la presunta salida temporal de Mariana ni las acusaciones de fraude han sido comprobadas. En tanto que Rosa María insiste en que no existe el fraude en el reality y que el público siempre ha tenido el poder.

Rosa María Noguerón dice que no hay fraude en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Mariana será la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde hace varios días, se ha fortalecido el rumor de que, presuntamente, Mariana sería la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’ por decisión de la producción. En su momento, la periodista Maxine Woodside dijo haber escuchado este rumor.

Aunque no lo podía asegurar, señaló que lo oyó de una persona que presuntamente trabaja en el programa. Por supuesto, esto no ha sido algo corroborado hasta ahora.

Solo se sabrá la identidad del ganador del show hasta la gala final de este 4 de octubre. Comenzará a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de Las Estrellas y la plataforma de VIX.

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