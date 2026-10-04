Marie Claire Harp ¿enamorada del sobrino de Yahir? Así reaccionó a su visita a LCDLFM 2026

Luego que Galilea Montijo sorprendió en Hoy con contundentes detalles sobre la final de La casa de los famosos México, pudimos saber que se venían sorpresas como que los habitantes recibirían a un ser querido para que estuvieran juntos 24 horas en la casa.

Para Yahir, fue su sobrino Gibrán quien ingresó para pasar un día completo con el cantante. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida para nadie y el joven robó más de una mirada, entre ellas, la de Marie Claire Harp.

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Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Por qué Gibrán, el sobrino de Yahir, estuvo en La Casa de los Famosos México 2026?

Como parte de las dinámicas de la semana final del reality, los siete finalistas recibieron la visita de un ser querido para pasar 24 horas dentro de la casa y convivir con todos, como si fueran un habitante más.

Mientras otros habitantes recibían a familiares y amigos, Yahir contó con la compañía de su sobrino, Gibrán Othón. Por esta razón, el joven ingresó a ‘La Casa de los Famosos México’ y permaneció dentro del reality durante al menos 24 horas.

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Yahir y Gibrán Othón / Redes sociales

¿Marie Claire Harp terminó enamorada de Gibrán?

El atractivo físico de Gibrán robó las miradas de las seguidoras del reality, pero también de las conductoras, especialmente de Marie Claire Harp, host digital de ‘La casa de los famosos México’.

En su cuenta de TikTok, la conductora publicó un video de cómo vivió desde su perspectiva la entrada de Gibrán a la casa, donde se le ve muy interesada y atenta a la participación del sobrino de Yahir, por lo que muchos seguidores aseguraron que Marie Claire habría quedado encantada con el joven.

Sin embargo, hasta el momento, todo se trata de comentarios e interpretaciones surgidas en redes sociales a partir de la reacción de la conductora.

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¿Quién es Gibrán Othón, sobrino de Yahir?

Gibrán Nael Zavala Othón es originario de Hermosillo, Sonora y es hijo de una de las hermanas de Yahir.

Hasta antes de su aparición en ‘La casa de los famosos México’, había mantenido un perfil mucho más discreto en cuanto a apariciones públicas.

A diferencia de Yahir, quien ha construido una trayectoria dentro de la música y la televisión, Gibrán está relacionado principalmente con el mundo del fitness y el modelaje. En sus redes sociales se presenta como modelo y coach, además de compartir contenido relacionado con el ejercicio y su estilo de vida.

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