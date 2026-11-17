Quizá uno de los pleitos familiares más comentados en el medio artístico ha sido el de Yahir y su hijo mayor Tristán. Durante mucho tiempo estuvieron distanciados y hasta hace poco se dio una reconciliación entre ellos.

Su relación se vio puesta en duda nuevamente por dos razones: la interacción del cantante con su sobrino, Gibrán Othón, y el video que circuló hace unas semanas en el que se le ve a Tristán vendiendo aguacates en la calle. Tras mucha especulación, el también conductor revela cómo se lleva actualmente con su primogénito. Te decimos qué dijo.

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Yahir y su hijo Tristán estuvieron distanciados hace algún tiempo / Redes sociales

¿Por qué se dice que Yahir y Tristán están nuevamente distanciados?

Cuando Yahir estuvo en ‘La casa de los famosos México 2026’, Tristán lo apoyó mucho y hasta lo defendió de aquellos que llegaron a hablar mal de él. No obstante, las dudas sobre un nuevo distanciamiento entre ellos comenzaron después de que el cantante admitiera que su hijo lo había dejado plantado.

Tras salir del show, el cantante tenía pactada una reunión con su primogénito. Sin embargo, según dijo ante la prensa, el joven no asistió al encuentro. En aquel entonces, dijo no saber el motivo.

Aunado a esto, internautas empezaron a decir que, presuntamente, el cantante le hacía más caso a su sobrino, Gibrán. Este último no solo convivió con su tío dentro de ‘LCDLFMX’, sino que también ha asistido a ciertos eventos con él. Las especulaciones indican que, supuestamente, el exacadémico ignora a su propio hijo y prefiere apoyar a su sobrino.

Los rumores solo se fortalecieron luego de que circulara un video de Tristán vendiendo aguacates en la calle. Si bien muchos aplaudieron su esfuerzo por salir adelante, algunos consideran que Yahir no apoya económicamente a su hijo y hasta han asegurado que lo deja desamparado.

Si bien Tristán no ha aclarado la situación de forma directa, Gibrán reaccionó en su momento y dejó ver que eran unidos: “Él está en su rollo, yo estoy tratando de hacer lo mío y somos todos muy unidos. Cada quien agarra su camino… Yo lo veo muy bien, me encanta estar con él”, puntualizó.

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Hijo de Yahir fue captado vendiendo aguacate / Redes sociales

Yahir aclara cuál es la relación actual que tiene con su hijo Tristán

En una reciente entrevista para ‘De primera mano’, Yahir fue cuestionado sobre la relación que tiene con su hijo mayor, Tristán. Comenzó reaccionando al video donde se le ve a su primogénito vender aguacates en la calle. Sostuvo que estaba muy orgulloso de él.

“Está ahorita trabajando en eso. Quiere salir adelante. Busca cosas que hacer. No nada más es esto; también es entrenar, hacer otras cosas. Lógicamente, cuenta conmigo. Nada más que la gente no sabe. No puedo estar platicándoles lo que me pasa en mi vida 24 horas. Me da mucho gusto que esté chambeando en lo que él quiera. Si eso es lo que a él le motiva… se me hace buenísimo. Lo amo con todo mi corazón”. Yahir

Tras describirlo como “su primer amor”, dejó ver que su relación sigue siendo muy buena. Aseguró que está en contacto constante con él y que lo verá dentro de poco.

“Es un chamacazo, de bonitos sentimientos. Tenemos muy buena comunicación. Ya lo voy a ver pronto. Ya voy para Hermosillo después de Mazatlán unos días”, sentenció.

¡Yahir muestra su apoyo a su hijo Tristán! El cantante reaccionó luego de verlo vender aguacates en las calles y compartió su postura sobre esta etapa de su vida. #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/ISjg0MxrcN — De Primera Mano (@deprimeramano) November 17, 2026

¿Por qué Yahir y su hijo Tristán estuvieron distanciados?

En 2022, se hizo público que Yahir y su hijo Tristán estaban distanciados debido a los problemas de adicción que llegó a enfrentar el joven. Y es que hubo muchos desacuerdos en cuanto al tratamiento que debía seguir para rehabilitarse.

El cantante siempre expresó su deseo de reconciliarse con su primogénito. A finales de 2024, se reencontraron y todo indicó que ya habían limado asperezas. Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, Yahir se disculpó públicamente por los errores que cometió al intentar que su hijo se curara de sus adicciones.

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