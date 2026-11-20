En las últimas horas, las redes sociales se encendieron tras darse a conocer la separación de Tarik Othón y Mía Rubín, luego de varios meses de relación.

La hija de Erik Rubín fue quien habló públicamente sobre esta decisión en su vida sentimental y dio detalles sobre los términos en los que se dio la ruptura.

Por su parte, Tarik Othón no ha hablado frente a las cámaras, pero sí se ha mantenido activo en sus redes sociales. Poco después de que Mía hablara sobre la separación, el joven compartió una misteriosa publicación que llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué publicó Tarik Othón tras su ruptura con Mía Rubín? Te contamos.

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Mía Rubín y Tarik Othón se separan / Redes sociales

¿Cómo anunciaron su separación Mía Rubín y Tarik Othón?

Mía Rubín fue quien confirmó públicamente el fin de su relación con Tarik Othón durante un encuentro con la prensa en la alfombra roja de unos premios.

La cantante explicó que, después de tres años y medio de noviazgo, decidieron tomar caminos separados y continuar con sus proyectos personales. Según contó, Tarik se irá a España, mientras ella seguirá en México para enfocarse en su carrera musical.

Aunque reconoció que no esperaba que su relación terminara de esta manera, dejó claro que la decisión fue de común acuerdo y que no hubo peleas ni problemas entre ellos.

“Él para mi es una persona muy especial y pues él se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos. No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos…" Mía Rubín

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¿Qué dijo Mía Rubín tras confirmar su ruptura con Tarik Othón?

Después de confirmar el fin de su relación, la hija de Erik Rubín aclaró que fue una decisión que tomaron entre ambos y que no hubo peleas ni escándalos. Explicó que la separación se dio porque cada uno quiere enfocarse en sus propias metas y cumplir sus sueños.

Asimismo, la cantante reiteró el cariño que le tiene a Tarik y le deseó lo mejor en los proyectos que está por emprender en España. Por su parte, ella continuará enfocada en su carrera musical y en sus propios planes.

“La verdad es que siempre le voy a desear lo mejor, él para mi es una persona muy especial (...) No hay drama, no hay ninguna historia detrás, simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos.” Mía Rubín

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Mía Rubín anunció su separación de Tarik Othón / Foto: IG/miarubinlega

¿Qué publicó Tarik Othón tras separarse de Mía Rubín?

Tarik Othón se había mantenido alejado de las redes sociales en las últimas horas, luego de las declaraciones de Mía Rubín sobre su separación. Sin embargo, tiempo después volvió a compartir algunas publicaciones, lo que despertó la curiosidad de si alguna de ellas tendría algún mensaje relacionado con la cantante o con el fin de su relación.

Sin embargo, el joven solamente reposteó dos publicaciones. La primera fue una promoción de un club nocturno de Querétaro y la segunda, una foto de lo que parece ser un paseo en yate junto a algunos de sus amigos.

Hasta el momento, Tarik no ha hecho ninguna declaración sobre su ruptura con Mía Rubín, quien hace unas semanas sorprendió con un radical cambio de look.

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