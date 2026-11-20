Desde hace varias semanas los rumores de ruptura entre Mía Rubín y Tarik Othón empezaron a resonar muy fuerte, sin embargo, la hija de Erik Rubín había desmentido cualquier truene con su pareja de varias años.

Ahora, finalmente la joven cantante ha salido a dar sus primeras declaraciones y a revelar los motivos que los llevaron a terminar su relación, ¿qué pasó? Aquí te lo contamos.

Mía Rubín presume lujoso regalo de Tarik Othón. / Foto: Rredes sociales

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¿Cómo iniciaron su relación Mía Rubín y Tarik Othón?

Hace no mucho, en entrevista con Montse y Joe, Mía Rubín reveló detalles de su relación con Tarik Othón. Y es que según su relato, ambos ya se conocían, pero no había habido ningún acercamiento pues el joven le parecía muy serio para ella.

Todo cambió el día de la fiesta de cumpleaños de Erik Rubín a la que Othón estuvo invitado, y fue ahí cuando Mía hizo algo que describe como algo que jamás había hecho antes: lo invitó a bailar con ella.

“Al principio como que nada ¿no? Él es súper serio, entonces yo dije ‘ay no’, pero después me puse a bailar e hice lo que nunca he hecho en mi vida, lo invité a bailar y el resto es historia”, mencionó la joven cantante.

Mía Rubín revela cómo conquistó a su novio / Foto: Redes sociales

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¿Por qué terminaron Mía Rubín y Tarik Othón? Así lo reveló la cantante

Luego de tres años y medio de relación, en su más reciente encuentro con la prensa, la cantante reveló que terminó su relación con Tarik Othón. Visiblemente afectada la joven dijo que esta decisión se tomó en mutuo acuerdo y que ella siempre le deseará lo mejor al que fuera su novio: “La verdad es que siempre le voy a desear lo mejor, él para mi es una persona muy especial y pues él se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos”.

Mía Rubín declaró que su ruptura se dio en los mejores términos, y que aunque no era como esperaba que terminaran las cosas con Tarik Othón, todo se debió a la pasión que ambos tienen por sus respectivas carreras.

“No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos…la verdad es que no hay drama, no hay ninguna historia detrás, simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos” Mía Rubín

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¿Mía Rubín y Tarik Othón tenían planes de boda?

Aunque Mía y Tarik son bastante jóvenes, ambos habían declarado que sí estaban interesados en dar el siguiente paso en un futuro cercano. Tarik Othón reveló a TVNotas que las cosas iban muy bien entre ambos: “Queremos hacer las cosas correctamente y luego ver, en un futuro no tan lejano, que se pueda formar una familia”, aseguró.

La ruptura de la cantante y el rejoneador sin duda sorprendió a más de uno, sobre todo porque además de planes a futuro, Mía Rubín y Tarik Othón compartían un perrito, ¿con quién se queda el perro?