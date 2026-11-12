Mía Rubín revela cómo conquistó a su novio tras rumores de ruptura: “hice lo que nunca he hecho” l VIDEO

Hace algunos meses Mía Rubín dio a conocer que junto a su novio Tarik Othón, estaban celebrando la llegada de un nuevo integrante, un lindo perrito. Aunque la relación no ha pasado al siguiente paso, los dos están muy felices de lo que han construido.

La relación de los dos nació de la manera más inesperada, y para conquistar a Othón, Mía utilizó una vieja táctica, ¿qué dijo al respecto? Aquí te lo revelamos.

Mía Rubín / Captura de pantalla

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¿Quién es el novio de Mía Rubín, Tarik Othón?

Mía Rubín se enamoró de Tarik Othón, un joven mexicano que se dedica al rejoneo, una modalidad de tauromaquia en la que el torero lidia con un toro pero montado a caballo.

En 2019 Tarik Othón hizo oficialmente su debut en una Fiesta Brava. Al momento el joven suma alrededor de 15 corridas, experiencia que sigue creciendo con el tiempo, pues sigue participando en distintas corridas y eventos especializados.

Respecto a su vida privada se tienen muy pocos detalles al respecto, pues el joven ha decidido mantenerse alejado de los reflectores, a pesar de tener una relación de varios años con la hija de Erik Rubín.

Alejandro Isunza / Redes sociales

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¿Cómo conquistó Mía Rubín a Tarik Othón? Así lo reveló

En su más reciente visita a Montse y Joe, Mía Rubín contó detalles inéditos de su relación con Othón, asegurando que el primer acercamiento de ambos ocurrió debido a que el joven fue invitado a la fiesta de cumpleaños de su papá, Erik Rubín.

Según sus dichos, ya se conocían, sin embargo había cierta resistencia por su parte pues notaba que Tarik era demasiado serio para ella. La noche de la fiesta, Mía empezó a bailar y de la nada decidió invitarlo a bailar.

“Al principio como que nada ¿no? Él es súper serio, entonces yo dije ‘ay no’, pero después me puse a bailar e hice lo que nunca he hecho en mi vida, lo invité a bailar y el resto es historia” Mía Rubín

#MiaRubín contó cómo dio el PRIMER paso para conquistar a su novio 😏 #MontseYJoe, #LoMejorDeUnicable, #RC, #S https://t.co/OMbBvohjYx — Unicable (@UnicableOficial) November 11, 2026

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¿Mía Rubín y Tarik Othón tienen planes de boda?

Aunque Mía y Tarik son muy jóvenes, la pareja ha hablado públicamente de su interés por dar el siguiente paso en un futuro y por qué no, formar una linda familia, así lo aseguró el rejoneador a TVNotas.

“Queremos hacer las cosas correctamente y luego ver, en un futuro no tan lejano, que se pueda formar una familia”, dijo el joven. Para el novio de Mía Rubín su relación con la cantante va de maravilla, pues además las familias de ambos se llevan bien, por lo que dar el siguiente paso sería la decisión lógica.

A lo largo de su mediática relación, Mía Rubín y Tarik Othón han enfrentado rumores de ruptura en diferentes ocasiones, dimes y diretes a los que han decidido no hacer caso.