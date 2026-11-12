Roberto Carlo vive incómodo momento en su boda, ¿por culpa de sus papás?: “debieron hacer un esfuerzo”

Hace algunos días Roberto Carlo, actor de ‘Atrévete a soñar’ y exconductor de Hoy, llegó al altar con su novio, el influencer Rubén Kuri, en una ceremonia en la que reunieron a sus familias y amigos para ser testigos de su gran amor.

A pesar de que el enlace se llevó a cabo en total armonía, hubo un momento que generó polémica, pues involucra a los padres de Carlo, ¿qué hicieron y por qué los están tundiendo en redes? Aquí te lo revelamos.

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¿Con quién se casó Roberto Carlo, actor y exconductor de Hoy?

Roberto Carlo, quien es recordado por su papel de Renzo en ‘Atrévete a soñar’, llegó al altar con su novio Rubén Kuri este sábado 7 de noviembre de 2026, luego de un largo compromiso desde 2020.

Rubén Kuri, ahora esposo del actor, es un crítico de moda y estilo, además de creador de contenido. En sus redes sociales el joven analiza looks de celebridades, enfocándose principalmente en el tema de la joyería.

En algún momento de su carrera, Kuri también se ha desempeñado como conductor invitado en programas como Sale el sol y Cuídate de la cámara.

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¿Qué hicieron los padres de Roberto Carlo el día de su boda con Rubén Kuri?

Luego de su enlace matrimonial, tanto Carlo como Kuri han compartido videos de cómo vivieron su día especial, desde los looks de las invitadas, hasta sus elecciones de estilo. No obstante, un clip que subió el actor en sus redes sociales ha despertado los comentarios, pues tiene como protagonistas a sus papás.

En el video de apenas unos segundos en el que se ve como están retratando a los novios con sus padres, se lee “POV: Tus papás están divorciados y el fotógrafo los quiere pegaditos para la foto y no hacen caso”, resalta la incomodidad de la mamá y el papá de Carlo, pues lucen tensos, e incluso la mamá le está dando la espalda a quien fuera su marido. Debido a la insistencia del fotógrafo de que se pegaran para la foto, es Roberto el que debe aclarar la situación y gritar “es que están divorciados”, dando a entender que la relación entre ambos no terminó nada bien.

El desaire de los padres del actor el día de su boda provocó varios comentarios en redes, pues los internautas consideran que al tratarse de un día especial para su hijo, pudieron llevar la fiesta en paz:



“Una cosa es estar divorciados y otra compartir un momento feliz para tu hijo”

“No le pasaba nada porque dejara que el señor se acercara a ella”

“¿Qué les costaba juntarse tantito?”

“Eso pasa hasta en las mejores familias”

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¿Por qué están comprando la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri, con la de ‘Un tal Fredo’?

A pesar del tenso momento que vivieron los novios por el tema de las fotos, Carlo y Kuri han sido muy aplaudidos por la manera en la que decidieron celebrar su boda, pues muchos consideran que la elegancia fue el ingrediente principal, a diferencia de lo ocurrido con el enlace matrimonial de influencer ‘Un tal Fredo’.

Aunque el creador de contenido creó mucha expectativa alrededor de su boda, finalmente el concepto que utilizó provocó burlas y hate en internet, sobre todo por el código de vestimenta y el lugar de la celebración en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Debido a los comentarios en su contra ‘Un tal Fredo’ debió salir a aclarar la situación en torno a su boda.