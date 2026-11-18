Después de que el novio de Tania Rincón habló sobre las posibilidades de llegar al altar con la conductora de ‘Hoy’, Pedro Pereyra volvió a ser cuestionado sobre sus planes de boda con la presentadora pese a la diferencia de edad que existe en su relación. ¿Ya están en preparativos? ¡Te contamos los detalles!

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¿Tania Rincón se casará nuevamente? / Redes sociales

¿Tania Rincón y Pedro Peyra han enfrentado problemas en su relación por la diferencia de edad?

Desde que Tania Rincón y Pedro Pereyra hicieron pública su relación, uno de los detalles que más ha sido comentado es la diferencia de edad. En una reciente dinámica en ‘Sale el sol’, el productor y cantante se sinceró sobre cómo ha influido el hecho de que él sea siete años menor.

“Es la primera vez que ando con alguien mayor. Tania me lleva siete años. No he encontrado diferencia en la manera de comportarnos; en realidad, para mí la edad es nada más relativo, o sea, en nuestro caso, creo que nos entendemos muy bien”. Pedro Pereyra

De acuerdo con Pereyra, debido a que ambos ya han pasado por procesos diferentes, eso les ha permitido construir una relación en la que se sienten felices y el número no afecta en lo absoluto; incluso confesó que, aunque Rincón es mayor, él suele ser menos extrovertido y más tranquilo.

“Hemos pasado por procesos diferentes, tanto ella como yo. Estamos muy felices así, no creo que nos afecte en lo absoluto el número”. Pedro Pereyra

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El productor Pedro Pereyra es siete años menor que Tania Rincón. / Redes sociales

¿Qué piensa Pedro Pereyra sobre casarse con Tania Rincón?

Por otra parte, pese a que Tania Rincón y Pedro Peyra ya han hablado sobre las posibilidades de casarse, el cantante volvió a abordar el tema en ‘Sale el sol’, donde sorprendió a propios y extraños al soltar que podría decirle “sí” a la conductora de ‘Hoy’ en los próximos meses.

“Con fechas no, pero sí lo hemos hablado. Próximamente, a mediano plazo”. Pedro Pereyra

Debido a que ambos ya se han casado en el pasado, Pereyra señaló que su intención no es tener un evento grande, sino algo íntimo: “Nos gustaría algo súper pequeño. Ella ya tuvo la súper boda y yo también, entonces queremos algo pequeño”, resaltó.

Además, ante la insistencia del conductor Mauricio Mancera por conocer una fecha aproximada, mencionó que no descarta que puedan llegar al altar en 2027, lo que generó impresión entre los conductores del matutino, ¿Será que darán la sorpresa?

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¿Qué ha dicho Tania Rincón sobre casarse con Pedro Pereyra?

Cabe mencionar que meses atrás, Tania Rincón confesó que estaba dispuesta a llegar al altar; al igual que el intérprete, descartó estar interesada en un evento grande, pues es un tema que ya han hablado, pero hasta ahora, parece no estar concretado.

“Estaría padrísimo, ojalá, me encantaría. Los dos ya pasamos por eso, a lo mejor sería algo más íntimo”, comentó la conductora en un encuentro con la prensa, donde también detalló que a sus hijos menores no les desagrada la idea de que se vuelva a casar.

Por el momento, no existe una fecha exacta para la posible boda de Tania Rincón y Pedro Preyera, pero ante sus constantes declaraciones sobre el tema, sus fans se mantienen atentos a cualquier sorpresa en su relación.

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