Exconductor de Hoy llega al altar con su novio: “deseo que esta historia se escriba para siempre”

Tal parece que los conductores y exconductores del matutino ‘Hoy’ están en su mejor momento, pues primero Fer Sagreeb reveló que se encontraba feliz con su novio Francisco Rivas, y ahora otro de los expresentadores está listo para dar el sí con su pareja en una hermosa ceremonia, ¿de quién se trata? Aquí te lo revelamos.

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¿Qué exconductor de Hoy se va a casar con su novio?

El protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Roberto Carlo, quien además es recordado con cariño por su papel de Renzo en la telenovela ‘Atrévete a soñar’.

Aunque el compromiso entre él y Rubén Kuri, su pareja, se formalizó hace varios años, es este sábado 7 de noviembre de 2026 que los dos jóvenes se darán el sí en una ceremonia que promete ser épica. De acuerdo a la información que se ha revelado en redes sociales, los novios organizaron su recepción de la siguiente manera:



Ceremonia - 4:30 pm

Cocktail - 5:30 pm

Banquete - 6:30 pm

Fiesta - 8:30 pm



De acuerdo a detalles compartidos a través de las redes sociales de Roberto Carlo, los invitados a la ceremonia deberán vestir de etiqueta rigurosa, los caballeros con smoking (tuxedo) negro y las damas con vestido largo de noche, ¡sin duda será una ceremonia por todo lo alto!

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¿Cómo será la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri?

En un encuentro con los medios meses atrás, Roberto reveló que estaba un poco abrumado con el tema de los preparativos de la boda con Rubén Kuri, pues consideraban la presencia de más o menos 500 personas, lo que por supuesto suponía muchísimo trabajo para lograr que todo saliera perfecto.

“Hacer una boda es un montón de cosas, no es fácil, hay que pensar en muchas cosas, muchos detalles, que es hermoso, es un proceso hermoso, pero es abrumador, al mismo tiemo (…) sí va a ser una boda grande, no va a ser una boda chiquita, cuando digo bodón, me refiero a que es una boda grande de casi 500 invitados, entonces va a ser una celebración importante”, reveló el conductor.

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¿Quién es Rubén Kuri, prometido de Roberto Carlo?

El que será esposo de Roberto Carlo en apenas unas horas es nada más y nada menos que Rubén Kuri, un crítico de moda y estilo, creador de contenido y conductor invitado en programas como Sale el Sol y Cuídate de la Cámara.

En sus redes sociales, Kuri se dedica a analizar looks de las celebridades, ya sea en eventos de alto nivel como Los Grammy’s o Los Oscares, o incluso en estrenos de películas.

La pareja se ha mantenido como un referente en el mundo del entretenimiento y dentro de la comunidad LGBT+, sobre todo Roberto Carlo, quien en su momento mandó contundente mensaje a Yuri por comentarios en contra: “si no sumas, no restes”: