¿La actriz Eiza llegará al altar? Ella y su novio revelan si hay planes de boda: “Por supuesto” VIDEO

A unos meses de que se encendieran las alarmas por una publicación en la que supuestamente Eiza estaba desaparecida, la actriz vuelve a ser tema de conversación, aunque esta vez por una noticia mucho más amable.

Eiza visitó México en compañía de su novio, Grigor Dimitrov, y a su llegada al país, los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para tener una breve charla con ella y preguntarle sobre sus próximos planes en pareja.

La actriz y el deportista atendieron las preguntas y respondieron directamente si entre sus planes está llegar al altar en los próximos meses.

¿Se viene boda? Te contamos.

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Eiza González y Grigor Dimitrov, ¿se casan? / Instagram

¿Quién es Grigor Dimitrov, el novio de la actriz Eiza?

Grigor Dimitrov es un tenista profesional, nacido en 1991 en Bulgaria.

Comenzó a practicar el tenis desde corta edad, impulsado por su padre, quien también se desempeñaba en ese deporte como entrenador.

A lo largo de su carrera, se ha consolidado como uno de los deportistas más destacados de su país. En 2017 alcanzó el tercer puesto del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Además, ha sobresalido en torneos internacionales, pues ha conquistado nueve títulos individuales, entre ellos el Masters 1000 de Cincinnati y las Finales de la ATP, ambos en 2017.

También ha llegado a las semifinales de tres torneos de Grand Slam: Wimbledon en 2014, el Abierto de Australia en 2017 y el Abierto de Estados Unidos en 2019.

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Grigor Dimitrov, novio de Eiza González / Redes sociales

¿Eiza y Grigor Dimitrov ya tienen planes de boda?

La protagonista de ‘Lola: érase una vez’ llegó a México acompañada de su novio, con quien visitó a su familia y recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la capital para mostrarle parte de la cultura y la gastronomía mexicana.

A su llegada al aeropuerto, la pareja fue abordada por la prensa y, entre las preguntas sobre su visita al país, les cuestionaron si ya tenían planes de llegar al altar en los próximos meses.

La actriz respondió que todo dependía de él, aunque dejó claro que no quería presionarlo: “No sé, pregúntale a él. (...) Sin presión, amor”, dijo.

Sin embargo, el tenista tomó la palabra y confirmó que sí han hablado sobre la posibilidad de casarse y que esperan concretar sus planes pronto, aunque no reveló una fecha específica para la boda.

“Por supuesto, estamos discutiéndolo. Esperemos pronto (casarnos).” Grigor Dimitrov

Asimismo, Grigor aseguró que Eiza es el amor de su vida, lo que dejó ver el buen momento que atraviesa su relación y que reforzó las expectativas sobre un posible compromiso.

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¿Hay boda? 👰 Así nos respondió el novio de Eiza González. 👀 @ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por Univision. #EizaGonzález #parejasdefamosos #ElGordoyLaFlaca https://t.co/ApDIOVvWnM — Univision (@Univision) November 10, 2026

La historia de amor entre Eiza y Grigor Dimitrov

La historia de amor entre Eiza y Grigor Dimitrov comenzó gracias a una amiga en común: la actriz Eva Longoria, quien tomó el papel de cupido y los presentó. La propia Eiza confirmó este detalle durante una entrevista al reconocer que su amiga fue quien los presentó.

Aunque no se conoce con exactitud cuándo comenzaron a salir, los primeros rumores de romance surgieron en abril del 2025, cuando la actriz fue vista apoyando al tenista en España. Posteriormente, ambos fueron captados caminando tomados de la mano por las calles de Madrid, lo que despertó sospechas de romance.

En mayo del 2025 hicieron su primera aparición pública como pareja durante un evento del Festival de Cannes. Ese mismo mes, Eiza confirmó su relación a través de Instagram con una publicación por el cumpleaños de Grigor.

Ahora, los nuevos planes de boda estarían llegando para Eiza luego de que sufriera una dolora pérdida de un ser querido a inicios del 2026.

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