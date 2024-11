Manuel Turizo criticado en redes por no conocer a Eiza durante la premiación en que ambos fueron reconocidos

El cantante colombiano Manuel Turizo, conocido por catapultarse a la fama en 2018 gracias a su exitoso tema ‘Una lady como tú' recientemente fue uno de los galardonados en los premios de la revista GQ México y Latinoamérica, donde recibió el reconocimiento ‘Hombre del año’. Además, el artista ofreció una breve presentación musical durante la ceremonia.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la noche no fue solo su premio, sino un momento incómodo que protagonizó durante una entrevista en la alfombra roja.

Mientras era cuestionado sobre su carrera y su música, uno de los entrevistadores señaló que “el amor de su vida” podría estar a pocos metros, haciendo referencia a la actriz mexicana Eiza, quien posaba para las cámaras cercanas al lugar.

Eiza y Manuel Turizo / Facebook: Eiza/ Facebook: Manuel Turizo

Manuel Turizo sorprende al no conocer a la mexicana Eiza, quien se ha convertido en actriz internacional

El cantante no ocultó su desconocimiento sobre la actriz. Al escuchar el comentario, volteó a mirar en la dirección señalada y preguntó con naturalidad: "¿Quién es?… ¡Ah! Yo no sé quién es…, pero ¿quién es, paisa?”. Los entrevistadores le explicaron que se trataba de Eiza, una actriz mexicana de renombre internacional. Además, ella también fue galardonada esa noche.

El clip no tardó en generar opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a Turizo, argumentando que, al tratarse de un evento de alta relevancia, el cantante debería haberse informado sobre los asistentes más destacados.

Algunos usuarios de redes opinaron:



“Es actriz de Hollywood, ¿cómo es posible que no la conozca?”,

“No conoce a Eiza, pero si a Wendy Guevara”,

“Debería estar más informado”,

“Si le preguntan a Eiza, seguro ni lo conoce”.

Otros, sin embargo, defendieron al colombiano, señalando que no es obligatorio que las figuras públicas conozcan a todos los artistas famosos. “Lo dijo tan orgánico, no creo que lo haya hecho de mala onda”, escribió un seguidor, mientras que otro comentó: “No es su ámbito, no tiene por qué a fuerzas conocerla”.

¿Qué hace Eiza en México?

Eiza, quien también fue galardonada durante la noche como ‘Mujer del año 2024', brilló en la alfombra roja y destacó su orgullo por recibir este reconocimiento. La actriz expresó su emoción por regresar a México y comentó a los medios:

“Regreso al país. No había estado en un buen rato. Quise venir para la premiere de ‘La máquina’, pero bueno, no se pudo. Ahora vengo a representar a mis muchachos el día de hoy. Muy contenta, la verdad, un orgullo poder estar en la portada. Es una gran portada, muy importante para mí, que representa muchísimo”. Eiza

El incómodo pero anecdótico momento entre Turizo y Eiza se convirtió en uno de los temas más comentados del evento. Si bien para algunos resultó sorpresivo que el cantante desconociera a la actriz, para otros fue una muestra más de que incluso en el mundo de los famosos, no todos se conocen.

Al final, tanto Manuel Turizo como Eiza brillaron a su manera en una noche dedicada a reconocer el talento y el esfuerzo de figuras destacadas de México y Latinoamérica.

