Tunden a Manuel Turizo por besar a su madre ¡en la boca! “Psicólogo urgente”

Manuel Turizo es un cantante y compositor de reguetón colombiano que alcanzó la fama gracias a su canción Una lady como tú, la cual tuvo total éxito en el año 2016. Desde entonces, se ha consolidado diversos logros en su carrera gracias a su constancia en la música.

Su gran talento lo ha llevado a ser parte de diversos eventos de talla internacional y recientemente lo vimos presentando sus canciones dentro de La casa de los famosos México y en el Flow Fest 2023.

Manuel Turizo. / Instagram: @manuelturizo

Manuel Turizo se besa con su madre y le llueven críticas

Sin embargo, el cantante, de 23 años, causó polémica luego de que posteó diversas fotografías en redes sociales. ¡Besó en la boca a su mamá!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Manuel compartió con sus seguidores una ráfaga de instantáneas en las que dio a entender que tras un largo viaje de trabajo regresaría a casa para pasar tiempo con su familia.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la primera imagen, ya que Turizo le dio un beso a su mamá en la boca.

Así lo hizo Manuel Turizo:

Usuarios no dejaron pasar este acto y rápidamente criticaron al artista en su publicación, donde reprobaron el hecho de que se normalizaran “los besos en la boca con los padres”.

“Por qué normalizan los besos en la boca con los padres”, “Porque Manuel besa a su mamá en los labios”, “Porque se besa en la boca con la mamá ósea (o sea), no mmm*s”, “Es su mamá? Como se va a besar con su mamá”, “¿Por qué se chapan a las madres? Psicólogo urgente”, “Ta raro besar a la madre en la boca más que todo”, “Casi me pongo celoso, lo siento suegra”, “Por un momento me asusté que mi novio me engañara, hasta que vi a mi suegra”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Manuel Turizo no ha dicho nada respecto a las innumerables críticas que recibió por el beso que se dio con su madre.