Luego de que se exhibiera al nuevo novio de Cinthia Aparicio tras su divorcio de Alexis Ayala, la actriz confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor, pero elige llevar de manera privada algunos detalles debido a que su pareja no es del medio. ¿Cerró su capítulo con el ‘villano de melodramas’? ¡Te contamos los detalles!

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Cinthia Aparicio confirma nueva oportunidad en el amor. / Mezcalent, Canva

¿Cómo iniciaron los rumores de que Cinthia Aparicio tenía nueva pareja?

Semanas después de que Cinthia Aparicio habló de su soltería e incluso pareció lanzar una indirecta a Alexis Ayala tras su nueva relación, la cuenta de Instagram de Reina venenosa compartió una foto de la actriz de melodramas junto a un misterioso hombre, quien aseguró era su nueva pareja.

Según reportes, la intérprete de ‘Juegos de amor y poder’ y ‘Mi rival’ ya tendría varios meses de relación e incluso ya lo habría presentado a su familia. Sin embargo, la razón de su ausencia en los medios sería que, a diferencia de la actriz, no pertenece al mundo de la farándula.

“Les presento a Hugo Manterola, ganadero de buena familia, dedicado al comercio de ganado e importaciones. Es el novio actual de la actriz Cinthia Aparicio; ya tienen meses juntos, al menos él sí tiene dinero, no como otros que hipotecan su casa para vivir de apariencias”, informó la cuenta de Reina venenosa.

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Cinthia Aparicio encendió los rumores de un nuevo romance desde hace algunas semanas. / IG: cinthiapricio

¿Cómo confirmó Cinthia Aparicio su nuevo romance tras divorcio de Alexis Ayala?

Horas después de que Cinthia Aparicio compartió un video junto a un misterioso hombre en sus historias de Instagram, el cual acompañó con el texto “Tú”. La actriz rompió el silencio sobre su situación sentimental en un encuentro con los micrófonos del programa Hoy.

Además de confirmar que se está dando una nueva oportunidad en el amor a menos de un año de su divorcio de Alexis Ayala, Aparicio resaltó sentirse feliz con una persona que es muy especial en su vida y le permite estar tranquila mientras se siguen conociendo.

“Estoy dándome una oportunidad en el amor, estoy muy feliz, estoy en paz. Estoy viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida. Entonces estoy feliz”, confesó en el matutino, y agregó:

“La verdad, no le puedo decir otra cosa más que estoy feliz. Estoy disfrutando y viviendo tranquilo. Conociéndonos en el día a día, creo que realmente nos estamos dando el tiempo de conocernos con lo bueno y con lo malo, enamorarnos”. Cinthia Aparicio

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¿Quién es el nuevo novio de Cinthia Aparicio, ex de Alexis Ayala?

Mientras Alexis Ayala y su nueva novia presumen sospechosa luna de miel, Cinthia Aparicio habla con una sonrisa en el rostro sobre su pareja. Tal y como lo mencionó la cuenta de la Reina venenosa, su novio no es del medio, decisión que Aparicio respeta, pero está dispuesta a presentarlo públicamente si en algún momento así lo decide.

“Prefiero respetar que no sea del medio, de su privacidad. Ya él nos ira diciendo si quiere se parte de esto o no, pero por el momento no es del medio y quisiera proteger eso. Ya él sí quiere; con gusto lo conocerán, pero muy contenta”. Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio confirma romance. / Captura de pantalla

La actriz de telenovelas también confesó que se conocen desde hace varios años, pero fue hasta ahora que la vida unió sus caminos. “Nos conocemos prácticamente de toda la vida; nuestras familias se conocen. Tenemos muchas cosas en común; la vida nos unió. Me sorprendió la vida, y me sorprendió para bien”.

Aunque Cinthia Aparicio no reveló la identidad de su pareja, cabe recordar que la cuenta de Reina venenosa aseguró que se llama Hugo Manterola, información que no ha sido confirmada por la actriz, quien se encuentra disfrutando de su nueva oportunidad en el amor.

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