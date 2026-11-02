Exhiben al nuevo novio de Cinthia Aparicio tras su divorcio de Alexis Ayala; ¿quién es Hugo Manterola?

A finales de abril, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala anunciaron su divorcio tras casi tres años de matrimonio. Meses después, circularon unas imágenes de la actriz junto a un hombre misterioso, Muchos asumieron que él era su nueva pareja.

En aquel entonces, Aparicio admitió que ya había comenzado a conocer a otras personas. No obstante, dejó claro que estaba soltera. Su vida amorosa vuelve a ser tendencia tras la viralización de la identidad de su presunto nuevo novio. Te contamos lo que se sabe.

Te podría interesar: ¡Alexis Ayala se rapa por completo! Tras estrenar nuevo romance luego de su divorcio… ¿cierra ciclos? Así luce

Cinthia Aparicio se habría dado otra oportunidad en el amor tras divorcio de Alexis Ayala / Mezcalent

¿Por qué Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se divorciaron?

Alexis Ayala confirmó su separación de Cinthia Aparicio el pasado 30 de abril. Fue mediante una entrevista en un medio de circulación nacional que dejó ver que, aparentemente, la decisión fue tomada por ella.

Aseguró estar tranquilo y enfocado en sus hijas, así como en el trabajo, ante esta situación tan complicada. También le deseó todo lo mejor a su expareja. Sobre el motivo, solo se limitó a decir que tenían diferentes perspectivas de la vida.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”. Alexis Ayala

Poco después, Aparicio dio su versión de la historia. Concordó en que la separación se dio de forma pacífica. De igual forma, sugirió que el origen del problema fue que, al parecer, ella quería ser madre y él ya no deseaba tener más hijos.

“Soy una persona de mucha gente, de vida en familia. Y claro que yo desde un principio tenía el planteamiento de que quería ser madre. Yo quiero ser madre, quiero tener una familia”, indicó en su momento.

Pese a las especulaciones sobre el supuesto verdadero motivo de su ruptura, como una crisis económica o hasta una presunta infidelidad, la hoy expareja ha mostrado que se lleva muy bien. Se les vio juntos en algunas ocasiones después del divorcio y jamás han hablado mal del otro de forma directa.

No te pierdas: ¿Cinthia Aparicio no se deja de Alexis Ayala? La actriz presume pretendientes tras nuevo romance de su ex VIDEO

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se casaron en 2023 / Mezcalent

Él es Hugo Manterola, el presunto nuevo novio de Cinthia Aparicio

Como se mencionó anteriormente, en agosto se viralizaron imágenes de Cinthia Aparicio junto a un hombre misterioso, de quien se sospechó que sería su nueva pareja. En esa ocasión, la actriz negó las especulaciones y dijo estar soltera.

Hace unas horas, la cuenta de Instagram ‘Reina venenosa’ compartió un post asegurando que el nuevo novio de la actriz se llamaba Hugo Manterola, un hombre que, al parecer, no pertenece a la vida pública y se dedicaría al cuidado del ganado.

Según se reportó, ya llevarían meses juntos. Incluso ya lo habría presentado a la familia recientemente. También se destacó que, supuestamente, Hugo sería una persona de dinero.

“Les presento a Hugo Manterola, ganadero de buena familia, dedicado al comercio de ganado e importaciones. Es el novio actual de la actriz Cinthia Aparicio; ya tienen meses juntos, al menos él sí tiene dinero, no como otros que hipotecan su casa para vivir de apariencias”, se informó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Cinthia no ha confirmado ni desmentido esta información. En tanto que ‘Reina venenosa’ hasta subió una foto que verificaría el romance.

¿Alexis Ayala ya sabe sobre la supuesta nueva relación de Cinthia Aparicio?

Hasta ahora, Alexis Ayala no ha reaccionado al presunto nuevo romance de Cinthia Aparicio. No obstante, en varias ocasiones le ha deseado toda la felicidad del mundo.

Cabe mencionar que el actor ya confirmó tener una nueva pareja. Se llama Marietta y Ayala se ha dicho muy feliz con ella. De hecho, hace unos meses la presumió ante las cámaras.

“Están ahí; vinieron de Monterrey. Muy contento, la vida es para vivirse y para darse oportunidades; yo tengo todo el derecho. Se llama Marietta, estoy muy, muy feliz”, puntualizó.

La novia de Alexis contó ante los medios que no piensan casarse. También se ha dicho que está muy enamorada del actor.

Mira: Novia de Alexis Ayala ‘pelusea’ al actor, tras posibilidad de boda; hace tremendo comentario: “No se me antoja”