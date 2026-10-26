Lizbeth Rodríguez cachó a su esposo con otra, se vengó “con todos” y él huyó: “Como las ratas” VIDEO

Quien durante años exhibió infidelidades ajenas en redes sociales terminó enfrentando una historia similar en carne propia. La influencer mexicana Lizbeth Rodríguez aseguró que descubrió que su esposo turco le fue infiel tras revisar su teléfono celular. La situación desencadenó una guerra de reproches, venganzas y amenazas que terminó con la separación de la pareja.

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¿Cómo descubrió Lizbeth Rodríguez la infidelidad de su esposo turco?

La influencer Lizbeth Rodríguez sorprendió al revelar que descubrió una presunta infidelidad de su entonces esposo Barış Akkaya utilizando las mismas habilidades que la hicieron famosa en Exponiendo infieles. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino sin censura, contó que decidió revisar el celular de su pareja y encontró material que confirmó sus sospechas.

“Le revisé el teléfono y vi las fotos eliminadas. Tenía videos de ella brincándole bien a gusto, los mensajes de ella diciéndole ‘me siento tan afortunada de que me escogieras’. Luego la invitó a salir” Lizbeth Rodríguez

Tras descubrir el engaño, Lizbeth Rodríguez aseguró que su esposo mantenía una relación con una mujer pelirroja, a quien describió durante la entrevista: “Yo descubrí que fue infiel con una peliroja. Creo que era una teibolera, de chinos”, señaló la influencer al recordar el episodio que cambió por completo su relación.

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Lizbeth Rodrígue / Redes sociales y canva

¿Por qué el esposo turco de Lizbeth Rodríguez huyó tras la separación?

De acuerdo con la versión de Lizbeth Rodríguez, después de descubrir la infidelidad de Barış Akkaya decidió tomar represalias contra su pareja y hacerle sentir el mismo dolor que ella experimentó. La influencer reconoció que comenzó a involucrarse con otras personas y que incluso dejó evidencias para que su esposo se enterara de lo que ocurría.

“Yo me encargué de que sufriera. Le decía: ‘papacito, tú y yo estamos juntos por la niña’. Le fui infiel con todos los que me encontré. Se enteró por las cámaras de la casa, por mi teléfono, por mis fotos”. Lizbeth Rodríguez

Según relató, la situación terminó provocando que el hombre abandonara la relación de forma inesperada: “Huyó como las ratas, se fue como las de intendencia... por la cocina. Ni bye ni gracias dijo”, expresó la influencer sobre la forma en que su expareja salió de su vida.

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¿Quién es el exesposo de Lizbeth Rodríguez y cómo comenzó su historia de amor?

Lizbeth Rodríguez explicó que conoció a Barış Akkaya mientras ambos trabajaban en República Dominicana durante una temporada de Survivor. Según contó, él formaba parte del área financiera de la producción y la conexión entre ambos fue inmediata, pese a las diferencias culturales y al idioma.

La influencer relató que incluso viajó a Turquía para conocer a su familia antes de formalizar la relación. Tiempo después nació su hija y la pareja contrajo matrimonio en México en agosto de 2024.

Sin embargo, la relación comenzó a desgastarse tras convertirse en padres. La también creadora de contenido aseguró que los problemas de confianza se acumularon hasta desembocar en la ruptura.

¿Lizbeth Rodríguez recibió amenazas de su esposo turco tras descubrir su infidelidad y vengarse con otros hombres?

Además de hablar sobre la infidelidad, Lizbeth Rodríguez aseguró que recibió amenazas por parte de su entonces pareja cuando el conflicto alcanzó su punto más crítico.

La influencer sostuvo que el hombre reaccionó negativamente al enterarse de sus acciones y habría intentado intimidarla con advertencias sobre su patrimonio y su carrera profesional.

“A él no le pareció que su mujer estuviera de pérfida. (...) Me amenazó, me dijo que me iba a quitar todo lo que yo tenía, que no le importaba nada de lo que pasara conmigo, que me iba a quitar mi dinero, que iba a arruinar mi carrera. Me dijo cosas muy horribles”, afirmó.

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Esposo de Lizbeth Rodríguez, Baris, en app de citas / Foto: TVNotas

¿Lizbeth Rodríguez tiene nueva pareja tras separarse de su esposo turco?

Lizbeth Rodríguez aseguró que actualmente no mantiene una relación formal, aunque reconoció que disfruta conocer hombres en diferentes lugares y que no considera indispensable tener una pareja exclusiva.

Durante su entrevista, la influencer explicó que prefiere mantener acuerdos claros con las personas con quienes sale, pues considera que la infidelidad ocurre cuando existe un engaño.

Lizbeth Rodríguez “El ser humano no es monógamo por naturaleza, no es infiel la palabra que yo utilizaría. A lo mejor yo estoy con 5 personas, pero todas saben que hay otros”.

La expresentadora de Exponiendo infieles también sorprendió al revelar que tiene pretendientes en distintas ciudades, tanto de México como del extranjero: “No ando con nadie, sin embargo, soy como un trailero: tengo uno en Puerto Vallarta, uno en Ciudad de México, uno en Tijuana, uno en Guadalajara, uno en Nayarit, uno en Veracruz, uno en Colombia... Así vives la vida intensamente, sólo lo bonito y lo mejor”.

Lizbeth Rodríguez también dejó claro que no piensa permitir que su matrimonio fallido le impida volver a enamorarse y aseguró que está abierta a encontrar una nueva pareja.