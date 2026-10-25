Lizbeth Rodríguez revela que sufrió acoso por parte de las parejas de su mamá: “Toda mi vida he sufrido”

Días atrás, surgieron rumores de una posible infidelidad por parte del esposo de Lizbeth Rodríguez, luego de que la youtuber publicara una fotografía junto a una mujer, acompañada de un misterioso mensaje que desató especulaciones en redes sociales.

Ahora, la influencer vuelve a dar de qué hablar, pero por un tema mucho más sensible relacionado con su infancia. La creadora de contenido compartió parte de las experiencias difíciles que vivió al ser víctima y testigo de situaciones de abuso y violencia dentro de su entorno familiar.

A través de su testimonio, Lizbeth habló sobre las heridas que le dejaron aquellos episodios y cómo recuerda actualmente esa etapa de su vida.

¿Qué contó la influencer?

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Lizbeth Rodríguez / Redes sociales

¿Qué reveló la influencer Lizbeth Rodríguez sobre el acoso que sufrió durante su infancia?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’, Lizbeth Rodríguez habló sobre las experiencias de abuso que vivió durante su infancia.

La influencer reveló que sufrió tocamientos por parte de quien identificaba como su padre, quien en realidad era una pareja de su madre. Según relató, las agresiones comenzaron cuando tenía apenas cuatro años.

“Toda mi vida he sufrido acoso. Desde que tengo cuatro años. Parejas de mi mamá, parejas de mi abuela…”, declaró.

Con el tiempo, decidió contarle a su mamá lo que ocurría, pero, según su testimonio, ella no le creía.

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¿Cómo vivió Lizbeth Rodríguez los episodios de violencia en su familia?

Durante su infancia, Lizbeth Rodríguez no solo fue víctima de abuso, sino que también presenció los episodios de violencia que su mamá vivía a manos de su entonces pareja. En la misma entrevista, la influencer recordó que creció en un entorno familiar complicado, marcado por el miedo y las agresiones.

La youtuber contó que llegó a ver cómo el hombre golpeaba a su mamá, incluso cuando estaba embarazada de uno de sus hermanos. Además, explicó que, pese a las situaciones de violencia, la relación entre ambos era intermitente, pues él lograba convencer a su madre de regresar con él.

“Aparte, la violentaba; le pegaba hasta embarazada de mi hermano. Una vez, me abrió la cabeza, le agarró el cabello y se lo jaló.” Lizbeth Rodríguez

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Lizbeth Rodríguez / Redes sociales

¿Cómo es actualmente la relación de Lizbeth Rodríguez con su mamá?

Actualmente, Lizbeth Rodríguez ha expresado que mantiene una relación cercana con su mamá y que no la culpa por lo que vivió durante su infancia.

En entrevistas, la influencer ha explicado que considera a su mamá una de sus mejores amigas, pese a las experiencias dolorosas que atravesaron durante aquellos años.

La creadora reconoció que, aunque en su momento sintió que su mamá no le creyó cuando le contó sobre los abusos, con el tiempo logró comprender mejor el contexto en el que ella creció.

Lizbeth Rodríguez ha enfrentado momentos difíciles en su vida, como los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su esposo.

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