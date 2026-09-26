Lizbeth Rodríguez aparece sobre una patrulla, ¿está presa? ¡Ya sabemos la verdad! FOTOS

Las redes sociales estallaron cuando se rumoró que Lizbeth Rodríguez fue víctima de infidelidad por parte de su esposo. Ahora, se armó un merequetengue ¡porque se le vio en una patrulla! La escena fue suficiente para que cientos de usuarios comenzaran a preguntarse si la exparticipante de Survivor México había sido detenida. ¡Ya sabemos qué pasó!

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Lizbeth Rodríguez / Redes sociales

¿Lizbeth Rodríguez fue detenida? Esto provocó las fotos sobre una patrulla

Este año, la polémica ha perseguido a Lizbeth Rodríguez, quien fue hospitalizada de emergencia hace unos meses. Ahora, las imágenes en las que aparecería detenida fue una escena que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores.

La creadora de contenido acompañó la publicación con un mensaje que aumentó la incertidumbre. “Por razones ajenas al equipo, se suspende la cacería. Gracias por su apoyo”, escribió, generando especulaciones sobre una posible intervención de las autoridades.

Muchos seguidores aseguraron que las fotografías parecían mostrar una detención real, mientras que otros sospechaban que podía tratarse de una estrategia relacionada con el contenido que suele compartir la influencer.



“A mí sí me llevaron de verdad dos veces.”

“Pero dime, ¿caigo para irte a sacar o qué onda? Jajaja.”

“¡No, mami! ¡Eso no puede morir jamás!”

“Va a ir a revisar celulares a la cárcel. ¿Lo que será eso?”

“La arrestaron porque robó muchas miradas.”

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¿Qué pasó realmente con las fotos de Lizbeth Rodríguez?

Las fotos de Lizbeth Rodríguez en una patrulla provocaron confusión porque no incluían, en un primer momento, una explicación que permitiera saber si se trataba de una situación real.

La respuesta llegó mediante sus propias redes sociales. Lizbeth Rodríguez no estaba detenida y continuó activa compartiendo contenido con sus seguidores. Estas fotografías tan solo eran para contenido en sus redes.

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¿Quién es Lizbeth Rodríguez y por qué sigue siendo una de las influencers más populares?

A lo largo de los años, Lizbeth Rodríguez se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más conocidas de México gracias a su presencia en redes sociales y reality shows.

La influencer alcanzó gran popularidad con el programa digital Exponiendo infieles, formato que la convirtió en un fenómeno viral y le permitió construir una comunidad con millones de seguidores. Posteriormente participó en programas como La venganza de los ex y Survivor México, donde mantuvo su relevancia mediática y logró conectar con nuevas audiencias.

Actualmente suma más de 10 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde comparte aspectos de su vida personal, proyectos profesionales y contenido que suele generar conversación entre sus fans.