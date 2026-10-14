¿Lizbeth Rodríguez dejó a su esposo por una mujer? Tras presunta infidelidad del marido, ¡publica atrevida FOTO!

Lizbeth Rodríguez vivió una presunta infidelidad de su esposo hace algunos meses, y tras esto, muchos rumoraron sobre la posibilidad de que se divorciaran. Recientemente, la creadora de contenido compartió una publicación en la que aparece junto a una mujer, con un mensaje que para muchos significó el inicio de una nueva relación. ¿Es real?

¿Lizbeth Rodríguez en relación con mujer? / Redes sociales

¿Esposo de Lizbeth Rodríguez le fue infiel a la influencer?

A inicios de este 2026, Lizbeth Rodríguez compartió una serie de mensajes que llenaron de sospechas a las redes sociales, pues se presumía que su marido probablemente le había sido infiel a ella.

Según descubrieron internautas, el esposo de Lizbeth, conocido como Baris, habría sido visto con un perfil en una app de citas, aún cuando se encuentra casado con ella:

Que no se te olvide que estuvo buscando a otra mujer mientras te tenía a su lado, cuando pienses en perdonar y seguir con él, recuerda que él no pensó en ti cuando andaba buscando atención afuera, coqueteando, mintiendo, mandando mensajes, siendo infiel con los actos aunque no lo hayas descubierto con pruebas. Audio compartido por Lizbeth Rodríguez hace unos meses

Meses después, casi a mediados de este 2026, Lizbeth confirmó que le descubrió unas “n*alguitas” en el celular de su esposo, asegurando que no eran las suyas:

Un maldito perro y desgraciado. Le encontré unas n*lguitas que no eran mías. Era un video explícito. Vi unas pompis rebotando. Todavía el bandido se atrevió a decirme que eran mías. Ese día le pregunté: ‘Si realmente son mías, ¿por qué las eliminaste?’. Descubrí todo en la bandeja de eliminados. Como bien saben, a eso me dedico, a revisar celulares. Lizbeth Rodríguez

A partir de este momento, seguidores han preguntado si Lizbeth podría estar buscando una nueva pareja. ¿Será que sí?

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Esposo de Lizbeth Rodríguez, Baris, en app de citas / Foto: TVNotas

¿Lizbeth Rodríguez tiene novia tras infidelidad de su esposo Baris?

Este miércoles 14 de octubre, Lizbeth Rodríguez realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece acompañada de una joven, mientras la creadora de contenido le planta un “lengüetazo”.

La imagen estaba acompañada del siguiente mensaje:

Si lo sabe dios… que lo sepa el mundo! Lizbeth Rodríguez

Este fue motivo suficiente para que en comentarios creyeran que se trataba de una nueva relación de Lizbeth. Aquí algunas de las opiniones de sus seguidores:



“ Que viva el amor ”,

”, “ Que arda amor, usted viva ” y,

” y, “ Nosotros te apoyamos ”.

Por otro lado, muchos resaltaron que su relación no trataba de un romance, si no de una amistad de años atrás, pues la de la foto era Ale Trejo, otra famosa creadora de contenido.

De esta manera, se desestimó que esta FOTO corresponda a un vínculo sentimental de Lizbeth .

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Lizbeth Rodríguez asegura que buscará una relación abierta

En agosto de este 2026, Lizbeth Rodríguez (quien se casó en 2024) fue abordada nuevamente sobre su situación en el amor, y lejos de afirmar estar enfocada en su matrimonio, reveló que ya busca la “soltería legal” o “divorcio”.

Lo perdoné, pero ya me vengué. Ahorita estamos en proceso de divorcio. Dios quiera pronto pueda decir ‘felizmente divorciada’. Lizbeth Rodríguez

Días después, Lizbeth habló para TVNotas y se dijo segura de poder buscar una relación abierta, pues no le agrada la idea de estar con una sola persona:

Ya cuántas decepciones amorosas, ya a cuánta gente le sido fiel, le sido leal y me he desvivido por esa persona. (...) ¿Por qué cerraría mi corazón a un solo hombre? (...) Yo no estoy para estar nada más con una persona. Lizbeth Rodríguez

En otro tema, Lizbeth Rodríguez fue hospitalizada de emergencia en abril de este 2026. ¿Qué le pasó a la participante de realities?

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