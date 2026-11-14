José Eduardo Derbez es captado con misteriosa mujer tras VIDEO de Paola Dalay con César Romo

La separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay vuelve a dar un giro inesperado. Luego de que se viralizara un video que comprobaría la supuesta infidelidad de ella con César Romo, el actor comparte imágenes de quien, según se ha especulado, sería su nueva pareja. Te contamos quién es y lo que se sabe sobre su relación.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron el 1 de noviembre / Mezcalent

¿Paola Dalay sí le fue infiel a José Eduardo Derbez con César Romo?

El 1 de noviembre, Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su ruptura. Según mencionaron, la separación se dio desde hacía meses y en los mejores términos posibles. Después ella misma admitió que ya no vivía con el actor y que había comenzado a salir con César Romo, un futbolista.

En ese momento, la influencer dijo que no hubo infidelidad de por medio, pues había conocido a Romo tras separarse del actor. También dejó claro que no eran novios como tal, pero que las cosas estaban “fluyendo bien”.

Esta versión fue respaldada por el propio José Eduardo, quien sostuvo que las cosas terminaron por desacuerdos de pareja. Si bien reconoció que quería reconciliarse con ella, al final sus diferencias terminaron por desgastar la relación.

Pese a que ambos han dejado ver que se separaron en buenos términos, las especulaciones sobre que ella le fue infiel no han cesado, principalmente tras viralizar un video en el que se le vería besando a Romo.

Según reportaron diversos medios digitales, dicho clip habría sido grabado en julio. En dicho mes, José Eduardo habría hecho un post expresando lo mucho que amaba a su ahora exnovia, lo que para muchos sería una prueba fehaciente de que sí hubo una infidelidad de por medio.

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Se viralizó foto de Paola Dalay y César Romo / Mezcalent

José Eduardo Derbez reaparece con chica misteriosa, ¿ya olvidó a Paola Dalay?

En medio de toda esta controversia, José Eduardo Derbez usó sus redes sociales para compartir una serie de fotos con una chica misteriosa. Sin dar ninguna clase de comentario, solo subió las imágenes en las que se le ve a él junto a la mujer identificada como Mariana, en lo que parece un viaje de caza.

Algo que llamó la atención es que el actor borrara la historia en Instagram a las pocas horas. La chica en cuestión también posteó el material y, hasta el momento, no lo ha eliminado.

Muchos consideran que ella sería su nueva novia. En caso de que esto fuera verdad, todo apuntaría a que el romance empezó recientemente. Y es que, hace unos días, él mismo reconoció que se encontraba soltero.

Incluso aseguró que sus constantes proyectos laborales no le dejaban mucho tiempo para conocer a una persona. Cabe mencionar que no se tiene mucha información de Mariana. Solo se sabe que es una DJ que cuenta con cerca de 400 mil seguidores en Instagram.

Hasta el momento, José Eduardo no ha dicho nada que confirme o desmienta si realmente está en una relación con Mariana.

¿Qué ha dicho José Eduardo Derbez sobre la denuncia en contra de su hermano Vadhir por presunto abuso?

Otro tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días ha sido la denuncia en contra de Vadhir Derbez, hermano de José Eduardo Derbez, por presunto abuso. En su momento, se llegó a especular que José Eduardo había sido supuesto testigo de este presunto acto y no hizo nada al respecto para impedirlo.

Cuando se le cuestionó sobre este tema, simplemente dijo:

“O sea, no hay papelito, no hay nada legal. Entonces, también desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí, nada más por mí. Es impresionante cómo en las redes cualquiera puede decir lo que quiera, pero hay que informarse y yo creo que papelito habla. Yo estoy tranquilo” , sentenció.

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