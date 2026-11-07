¿Le molestó? Paola Dalay reacciona a imágenes de José Eduardo Derbez con otra mujer

Aunque ya era algo que se esperaba, a más de uno le sorprendió la inesperada ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, pero sin duda todo tomó un giro aún más inesperado después de que la influencer revelara que tenía una nueva relación con el futbolista César Romo, a horas de anunciar su ruptura con Derbez.

Desde aquel momento las cosas solamente se han puesto cada vez más extrañas, y prueba de ello es la reacción de Dalay a las recientes fotos de José Eduardo con una mujer, ¿está celosa? Aquí te contamos qué está pasando.

José Eduardo Derbez desató nuevas sospechas tras tener interacción con otra mujer. / Redes sociales

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¿Por qué terminaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

En un video en conjunto, el domingo 1 de noviembre de 2026, Derbez y Dalay dieron a conocer de manera pública que luego de meses de muchos esfuerzos por salvar su relación, finalmente habían decidido que era momento de terminar y claro, de informarlo de manera pública.

Hasta el momento las razones del quiebre siguen sin ser muy claras, no obstante, ambos acordaron hacer lo mejor por la hija que tienen: “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, reveló José Eduardo.

José Eduardo Derbez y su reciente post en Instagram / Redes sociales

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¿Cómo reaccionó Paola Dalay ante las fotografías de José Eduardo Derbez con otra mujer?

A pesar de que la ruptura de ambos es pública y cada uno puede rehacer su vida tal y como ya lo hizo Paola Dalay, en redes sociales ha trascendido un inesperado comentario de la influencer en una fotografía de su ex, quien sale posando al lado de la creadora de contenido Wendy Salazar.

Wendy Salazar, quien estuvo en la presentación en vivo del pódcast ‘Mixologando’ de José Eduardo Derbez, tuvo la oportunidad de retratarse con el hijo de Victoria Ruffo, y por supuesto, en su publicación no pudo contener su emoción al conocer al conductor: “La vida te sorprende de formas inimaginables. Muchos que me conocen y siguen saben lo que yo quería por lo menos tener una foto con José Eduardo”, dijo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de su publicación fue el comentario de Paola Dalay, quien para sorpresa de muchos dejó un emoji con ojitos de corazón, mismo al que rápidamente los internautas reaccionaron, y no de la mejor manera:



“Esta qué”

“Wey tu que te metes déjalo ser feliz”

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”

“Qué pedo, marcando territorio. Ni cacha, ni deja batear”

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¿Por qué están criticando a Paola Dalay por comentarios en foto de José Eduardo Derbez?

La molestia de los internautas con Paola Dalay se debe a que apenas unas horas después de anunciar su ruptura con José Eduardo Derbez, la influencer reveló que estaba conociéndose con el futbolista César Romo, lo que le provocó una ola de hate, pues incluso los compararon con Chistian Nodal y Ángela Aguilar.