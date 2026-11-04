Comparan a actual novio de Paola Dalay con Ángela Aguilar, ¿quería ser tío de la hija de José Eduardo Derbez?

En medio del escándalo por la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, el nombre de César Romo se ha envuelto en polémica. El nuevo romance de la influencer ha sido tachado como “tercero en discordia”, situación que lo llevó a ser llamado como “Ángela Aguilar 2.0". ¿Por qué?

César Romo, tercero en discordia entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Redes sociales

¿Cuándo inició la relación entre César Romo y Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez?

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay difundieron un video en el que confirmaron que su relación terminó. La noticia no tomó por sorpresa a los usuarios de redes sociales, ya que desde hace meses circulaban comentarios sobre una posible ruptura.

Tiempo después, se hizo viral una fotografía de Paola junto a César Romo durante un evento de la Fórmula 1, lo que desató versiones de que la influencer habría sido infiel al actor.

Al ser cuestionada al respecto en una entrevista, Dalay reconoció que sí salía con el futbolista, aunque aclaró que no son novios formales, sino que se encontraban en una etapa de conocerse. Además, aseguró que su separación de José Eduardo ocurrió meses atrás y que comenzó a frecuentar a Romo hasta después de ese rompimiento:

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien. Paola Dalay

El actor se ha sumado a esa versión y asegura que el rompimiento se dio de la mejor manera posible. Además, ha afirmado que su expareja es una persona “maravillosa” y que nunca hablaría mal de ella.

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Separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se dio desde hace meses / Redes sociales

¿Por qué César Romo, nueva pareja de Paola Dalay, es comparado con Ángela Aguilar?

El inicio de relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal fue un tema viral en redes sociales, no solo en México, si no también en otras partes del mundo. La hija de Pepe Aguilar fue criticada duramente, pues el cantante mexicano recién había terminado su relación con Cazzu unos días antes.

Esto fue suficiente para que internautas comenzaran las comparaciones con Ángela, afirmando que la relación de César con Paola se habría dado apenas semanas después de su ruptura de José Eduardo. Eso no es todo, algunos usuarios recordaron el video en el que Aguilar se autonombró “tía” tras darse a conocer el embarazo de Cazzu, lo cual también ha sido una mofa para César en redes.

Estos son algunos de los comentarios:



“ El rompehogares ”,

”, “ Nadie lo conocía hasta que se convirtió en Ángela 2.0 ”,

”, “ La vida da muchas vueltas César ‘Aguilar’ ” y,

” y, “ Apenas te conocemos y ya te vas ”.

”. “Va a ser tío, dijo César”

El asunto no ha parado ahí, pues usuarios hasta han hecho montajes en los que aparecen los tres juntos, afirmando que sus historias, además de ser similares, pueden que se hayan contado “de diferente manera para evitar las críticas”.

Al momento, Paola Dalay no ha hablado acerca de la posibilidad de que su actual “pareja” conviva con su hija, tal como ha sucedido con Ángela Aguilar y Nodal. No obstante, José Eduardo Derbez sí dejó claro que es importante que cuide con quién esté. Esto por mera precaución para la bebé.

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César Romo comparado con Ángela Aguilar / X: La comadrita y redes sociales

¿Quién es César Romo y a qué se dedica?

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años que actualmente se desempeña como defensa en el Raniza FC, equipo que compite en la Kings League Américas, uno de los proyectos futbolísticos más importantes en redes sociales.

Raniza FC fue creado como equipo de Barca Gamer y Alana Flores, dos influencers mexicanos que han ganado espacio en la comunidad digital. Por ahora, solo es Flores la que se mantiene al mando del equipo.

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