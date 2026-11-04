César Romo, quien sería el tercero en discordia entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez, es acusado de acoso

El nombre de César Romo se ha vuelto tendencia en los últimos días tras ser señalado como presunto responsable de la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez. En medio de todo este escándalo, surge un testimonio que lo señala, entre otras cosas, por supuesto acoso. Te contamos lo que se sabe.

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Se ha dicho que, presuntamente, Paola Dalay dejó a José Eduardo Derbez por César Romo / Redes sociales

¿Quién es César Romo y cuál es su relación actual con Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez?

César Romo es un futbolista mexicano. Tiene 30 años y actualmente juega como defensa en el Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas. Se le ha señalado como el presunto tercero en discordia en la ruptura entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez.

El motivo fue la foto que circuló en redes sociales poco después de que la ahora expareja anunciara su separación el pasado 1 de noviembre. Si bien Romo no ha dicho nada al respecto, Dalay admitió que sí están saliendo.

No obstante, la influencer dejó claro que no había sido una infidelidad. En una entrevista que se le realizó el 2 de noviembre, la joven explicó que las cosas con el padre de su hija terminaron hace algunos meses y que conoció a Romo después de esto. También mencionó que no son novios como tal, pero que las cosas entre ellos están fluyendo “bastante bien”.

Paola Dalay “Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien… Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Estamos muy tranquilos por ese lado”.

Pese a lo dicho por Paola, mucha gente sigue asegurando que sí hubo un engaño de por medio. Y es que han surgido testimonios que apuntan a que la separación entre ella y el actor sí habría sido reciente.

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César Romo, la nueva ‘pareja’ de Paola Dalay, es acusado de acoso

Los rumores que señalan a César Romo, la nueva ‘pareja’ de Paola Dalay, por acoso comenzaron después de que la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’ compartiera un impactante testimonio.

A través de historias en dicha plataforma, se subió la captura de una conversación en la que un usuario platica su experiencia presuntamente con el futbolista. Esta persona aseguró conocer a Romo desde hace bastante tiempo y lo describió como una persona “acosadora” e “infiel”.

Supuestamente, César tocó a una mujer sin su consentimiento en una fiesta cuando era más joven. De igual manera, sostuvo que él era “muy payaso”.

“¡Le decían Chuck Bass porque se sentía suuuper galán! Y que era súper sangrón…así inma…Dicen que, en la fiesta de un amigo, manoseó a una chava sin su consentimiento… Te estoy hablando de hace como 10 años. Pero dicen que el chavo siempre fue muy mujeriego y de mucha labia”. Fuente a la cuenta ‘Reina venenosa’

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada. Y es que Paola Dalay y César Romo no se han pronunciado ante esta nueva polémica. En tanto que muchos usuarios ya tomaron como verdad la especulación y le han recomendado a la joven que “tenga mucho cuidado” con él.

César Romo acusado de presunto acoso / Redes sociales

¿Qué ha dicho Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez, ante las críticas por su relación con César Romo?

Desde que se confirmó su ruptura con José Eduardo Derbez, Paola Dalay ha sido objeto de críticas en redes sociales. Más allá de las especulaciones sobre su supuesta infidelidad con César Romo, la han acusado de “mala madre” por presuntamente abandonar a su hija.

Y es que Dalay ha mencionado que la menor actualmente está al cuidado de su padre. Su explicación fue que el departamento donde reside actualmente está en renovación y no es un sitio seguro para la menor. No obstante, dejó claro que mantiene comunicación constante con la pequeña y que, en cuanto pueda, se la llevará a vivir con ella.

Ante esto, Paola compartió una infografía que explica la forma en la que la gente la juzga solo por “ser libre”, mientras que a José Eduardo “lo felicitan” solo por ejercer una paternidad responsable.

Por otra parte, ha reiterado en muchas entrevistas que su romance con José Eduardo ya terminó hace meses y que ambos tienen el derecho a “vivir sus vidas” de manera libre.

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