Actual “pareja” de Paola Dalay, ¿se burla de José Eduardo Derbez? Publica atrevida FOTO en su cuarto: “Buen ejercicio”

El fin de semana llegó con una noticia que impactó al mundo del espectáculo, pues después de semanas de rumores y teorías, por fin se confirmó la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

La noticia no llegó sola, pues además de que ella ya tendría un nuevo vínculo sentimental, fue el supuesto “tercero en discordia” el que reaccionó tras las fuertes críticas en su contra. ¿Qué hizo?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación / Mezcalent, Canva

Paola Dalay confirma que sale con “alguien” tras ruptura con José Eduardo Derbez

Hace un ratito, Paola Dalay, quien fue pareja de José Eduardo Derbez, aclaró que SÍ mantiene un vínculo con César Romo. Durante una charla en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, la influencer respondió sin rodeos:

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien. Paola Dalay

Dalay hizo hincapié en que NO se trató de una “infidelidad” y aclaró que, como tal, todavía “no eran novios”. No obstante, sí dijo que las cosas con César “ están fluyendo bastante bien ”.

Paralelamente, Dalay señaló que su separación de José Eduardo ocurrió hace meses, misma que se dio de “la mejor manera":

Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Estamos muy tranquilos por ese lado. Paola Dalay

Finalizó diciendo que José Eduardo Derbez es un padre espectacular, y no tiene nada que reprocharle de su relación.

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Paola Dalay confirma romance con César Romo / Redes sociales

Así reaccionó César Romo tras polémica entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Mientras toda la atención se centra entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez, otros internautas han estado al pendiente de César Romo, el que sería la nueva “pareja” de la influencer.

Hace unos minutos, el futbolista publicó en su cuenta oficial de Instagram una atrevida FOTO que enamoró a muchas personas, pero creo una fuerte polémica entre otras.

Romo publicó una imagen en el espejo, sin playera y mostrando su tremendo “lavadero” en su cuarto. La foto fue acompañada por la canción “Bandoleros”, interpretada por Don Omar y Tego Calderón, así como el mensaje siguiente mensaje:

“La F1 es buen ejercicio”, se lee.

¿Fue una frase en doble sentido por la cita que tuvo con Paola Dalay?

Aunque no fue un comentario directo a la situación que vive Paola, algunos piensan que fue una forma de “darse a conocer”, ahora que está siendo señalado. ¿Tú qué piensas?

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César Romo, “pareja” de Paola Dalay, publica atrevida FOTO / Redes sociales

¿Qué se sabe de César Romo, el nuevo “novio” de Paola Dalay?

César Romo, a quien se señala como el presunto motivo de la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, es un futbolista mexicano de 30 años que juega como defensa en el Raniza FC, equipo de la Kings League Américas (comandado por Alana Flores).

Su nombre se volvió tendencia en redes por una fotografía junto a Paola, publicada luego de que ella terminara su relación con José Eduardo Derbez. No se sabe más al respecto sobre Romo, pues solo ha compartido diversos momentos sobre su participación en dicho torneo de futbol.

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