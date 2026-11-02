¿Paola Dalay vs José Eduardo Derbez por la custodia de su hija? Ella ya no vive con la bebé: “No me la va a quitar”

Hace apenas unas horas José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video en el que revelaban que estaban separados. Como era de esperarse la noticia tomó a todos por sorpresa, sin embargo, todo tomó un giro aún más inesperado cuando hoy, la influencer reveló que estaba saliendo con otra persona.

A pesar de que los problemas del corazón son complicados, no hay que olvidar que en esta relación está involucrada una menor, pues Derbez y Dalay tienen una hija, ¿qué pasará con ella? Paola da detalles.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya no están juntos / Redes sociales

Lee también: Paola Dalay habría expuesto infidelidad de José Eduardo; el comentario desata rumores tras separación: “Fue él”

¿Por qué se separaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Los rumores sobre una posible separación entre ambos iniciaron hace mucho, sin embargo los jóvenes hicieron de todo para desmentirlos. Tristemente, el 1 de noviembre el video de ambos hablando de su ruptura terminó por sepultar su historia de amor.

Según sus dichos, esta separación solamente es como pareja, pues ambos tienen una pequeña, por la que seguirán trabajando juntos: “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, dijo José Eduardo.

Es importante aclarar que hasta el momento no hay mucha claridad acerca de los motivos que llevaron a la pareja a separase, no obstante, el conductor sí mencionó en un encuentro con la prensa, que no había un tercero en la relación: “Nada, no hubo infidelidad”.

José Eduardo Derbez a punto de ser secuestrado / Redes sociales

Lee también: Victoria Ruffo reacciona a los rumores de infidelidad de José Eduardo Derbez con Paola Dalay: “¡qué barbaridad!”

¿Qué dijo Paola Dalay sobre la hija que tiene con José Eduardo Derbez?

A pesar de que Derbez y Dalay ya no estarán juntos como pareja, en más de una ocasión han mencionado que la prioridad es el bienestar de su pequeña, y es por eso que según los dichos de la influencer, han decidido que la niña viva con ella, pero que pueda estar con su papá en cualquier momento. Esto aunque reveló que la pequeña vive actualmente con el actor, ya que apenas estaría adaptando el lugar en donde vive para que este la bebé junto a ella.

“Ahorita la niña está viviendo con José Eduardo porque como yo me estoy cambiando de departamento, es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue, pero en cuento esté todo acomodado, ella va a vivir conmigo” Paola Dalay

Para Paola Dalay es indispensable que la niña esté tranquila, por lo que supuestamente los dos acordaron dejar de lado a los abogados y las batallas legales que tanto desgastan las relaciones familiares: “José Eduardo no me la va a quitar (…) Tenemos un acuerdo de, tú la vas a ver y la vas a visitar cuando tú quieras, te la puedes llevar cuando tú quieras, no tenemos días; no queremos poner ese tipo de cosas” mencionó.

Lee también: ¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez solo siguen juntos por su hija? La influencer rompe el silencio

¿La hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay convivirá con las nuevas parejas de ambos?

Aunque el anuncio de su separación ocurrió apenas hace unas horas, es importante mencionar que la decisión de terminar su relación ocurrió desde aproximadamente hace 5 meses de acuerdo a lo dicho por Dalay, por lo que ya han podido procesar la noticia, los sentimientos y también hablar de los temas complicados, como la convivencia con las futuras parejas de ambos.

Paola Dalay fue cuestionada acerca de si permitirán que las nuevas parejas de ambos convivan con la hija que tienen en común. La influencer aseguró que ese es un tema que realmente no han tocado, pues la separación es muy reciente, sin embargo, ambos quedaron en un acuerdo de trabajar por lograr que la convivencia sea sana para todos.

En las últimas horas Paola Dalay ha sido fuertemente criticada por revelar que está saliendo con César Romo, una noticia que nadie esperaba se hiciera pública tan pronto.